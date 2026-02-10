Κίνα: Στροφή από το αμερικανικό χρέος με έμφαση στη γεωοικονομική της ασφάλεια

Η Κίνα συνεχίζει τη μείωση των διακρατήσεών της σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ενώ αυξάνει χρυσό και διαφοροποιεί τα αποθέματά της, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ασφάλεια και τη στρατηγική ανεξαρτησία της εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων.

Σε μία «σιωπηρή απάντηση» του Πεκίνου απέναντι στις εμπορικές και γεωπολιτικές επιλογές της Ουάσιγκτον, οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έδωσαν εντολή στις τράπεζες να περιορίσουν τις τοποθετήσεις τους σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, όπως δημοσίευσε τη Δευτέρα το Bloomberg επικαλούμενο πηγές.

Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για μία απλή χρηματοοικονομική κίνηση, η οποία δεν είναι δεσμευτική και δεν αφορά τα κρατικά αποθέματα της Κίνας σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, αλλά θα πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα της γενικότερης γεωστρατηγικής στροφής του Πεκίνου, σε μία προσπάθεια να ενισχύσει την οικονομική του ασφάλεια και να περιορίσει την εξάρτησή του από το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ.

Ήδη, τα αποθέματα της Κίνας σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα βαίνουν μειούμενα την τελευταία 10ετία, διαμορφούμενα πέρυσι στα 683 δισ. δολάρια, ποσό 50% χαμηλότερο από τα υψηλά του 2013, όταν είχαν ξεπεράσει τα 1,3 τρισ. δολάρια, σηματοδοτώντας το χαμηλότερο επίπεδο σε διάρκεια 17 ετών.

Συνεπώς, οι παραπάνω κινήσεις συνιστούν μία μακροπρόθεσμη τάση που τροφοδοτείται από γεωπολιτικές εντάσεις, από τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του αμερικανικού χρέους, είναι μία προσπάθεια θωράκισης του Πεκίνου από τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουν στη διαφοροποίηση των αποθεματικών του προς μετοχές εκτός ΗΠΑ, νομίσματα εκτός δολαρίου και πρωτίστως σε χρυσό.

Επανεξέταση στρατηγικών

Αναμφισβήτητα, η κυβέρνηση Τραμπ δύσκολα θα δει θετικά τις αναφορές αυτής της εβδομάδας ότι κινεζικές τράπεζες παροτρύνθηκαν να περιορίσουν τις τοποθετήσεις τους σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Λαμβάνοντας υπόψη το ρεπορτάζ του Bloomberg, ο Πολ Ντόνοβαν της UBS σημείωσε ότι αυτό που έχει σημασία είναι το γεγονός πως οι ξένοι επενδυτές καλούνται να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους. Όπως ανέφερε, η έκθεση «δεν περιλαμβάνει τις επίσημες διακρατήσεις και οι κινεζικές τράπεζες δεν είναι μεγάλοι παίκτες στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα και μόνο ότι οι διεθνείς επενδυτές ενδέχεται να είναι λιγότερο πρόθυμοι να αγοράζουν αμερικανικά ομόλογα στο μέλλον (χωρίς να ρευστοποιούν τις υφιστάμενες θέσεις τους) προσελκύει την προσοχή των αγορών».

Η Κίνα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κάτοχος αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά την Ιαπωνία, που υποσκέλισε την Κίνα από την κορυφή το 2019 με διακρατήσεις περίπου 1,4 τρις. δολαρίων και τη Βρετανία που υποσκέλισε επίσης το Πεκίνο πέρυσι, με διακρατήσεις ύψους 900 δισ. δολαρίων.

Πράγματι, οποιαδήποτε ανησυχία στην Κίνα εντάσσεται σε ευρύτερα ερωτήματα για το κατά πόσον οι επενδυτές θα πρέπει να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο απέναντι σε πιέσεις στο δολάριο. Aναλυτές της UBS επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους κινήσεις έρχονται σε μια ευάλωτη στιγμή για το δολάριο, όταν το θέμα της διαφοροποίησης μακριά από το αμερικανικό ενεργητικό βρίσκεται στο προσκήνιο.

Τον περασμένο μήνα, η Deutsche Bank προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, όταν ένας από τους αναλυτές της υπέδειξε ότι οι ξένοι επενδυτές ενδέχεται να αξιοποιήσουν τις τοποθετήσεις τους στο αμερικανικό χρέος και στις μετοχές ως μοχλό πίεσης απέναντι στις απειλές του Λευκού Οίκου για την κυριαρχία της Γροιλανδίας. Παρότι ο Μπέσεντ απέρριψε ως «αδιάφορη» τη σημασία των δανικών διακρατήσεων αμερικανικού χρέους, ο Τραμπ μετρίασε τη ρητορική του περί δασμών μετά από την αναστάτωση στις αγορές ομολόγων.

Η στάση των BRICS

Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και μία νέα τάση που αναδύεται από τις βασικές χώρες των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) κατά τη δεύτερη προεδρία Τραμπ: την πώληση ή την ανακύκλωση του αμερικανικού χρέους. Τα τελευταία στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για τον Νοέμβριο του 2025 δείχνουν ότι οι διακρατήσεις αυτών των χωρών κινούνται γενικά σε καθοδική τροχιά.

Η Βραζιλία, για παράδειγμα, κατείχε 229 δισ. δολάρια σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα τον Νοέμβριο του 2024, ποσό που 12 μήνες αργότερα είχε μειωθεί στα 168 δισ. δολάρια. Στην Ινδία, οι διακρατήσεις ανέρχονταν σε 234 δισ. δολάρια τον Νοέμβριο του 2024 και έως τον Νοέμβριο του 2025 είχαν υποχωρήσει στα 186,5 δισ. δολάρια.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η μείωση των διακρατήσεων της Ινδίας πιθανότατα σχετίζεται με παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος για τη στήριξη της ρουπίας, όμως παίζουν ρόλο και γεωπολιτικοί παράγοντες.

Αντιστάθμιση της έκθεσης

Υπάρχουν ωστόσο ελάχιστες ενδείξεις ότι οι ξένοι επενδυτές έχουν χρησιμοποιήσει - ή θα χρησιμοποιούσαν - τις τοποθετήσεις τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία ως εργαλείο πίεσης προς τον Λευκό Οίκο.

Όπως δήλωσε αποκλειστικά στο Fortune στα τέλη Ιανουαρίου ο Ίνες ΜακΦι, διευθύνων σύμβουλος της Oxford Economics: «Είναι μια βολική αφήγηση που ευθυγραμμίζεται με πολιτικά αφηγήματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αποδείξεις εκροών κεφαλαίων από αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Εκείνο για το οποίο υπάρχουν αποδείξεις είναι ότι ο υπόλοιπος κόσμος είναι εξαιρετικά εκτεθειμένος σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία - και ιστορικά πολύ περισσότερο απ’ ό,τι ποτέ άλλοτε - εν μέρει λόγω των “Magnificent Seven”, της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών».

Και συνέχισε: «Νομίζω ότι αυτό που συνέβη πέρυσι ήταν μια ξαφνική συνειδητοποίηση του τύπου: «Εξακολουθούμε να θέλουμε έκθεση στις ΗΠΑ, δεν θέλουμε να πωλήσουμε τις τοποθετήσεις μας σε μια τόσο δυναμική οικονομία, αλλά θέλουμε να αντισταθμίσουμε τον κίνδυνο αυτής της έκθεσης». Έτσι μπορεί να προκύψει μια κατάσταση όπου το δολάριο υποχωρεί, αλλά δεν υπάρχει εκροή κεφαλαίων.

Οι ξένοι αγοραστές και ιδιωτικά κεφάλαια έχουν καλύψει το κενό της Κίνας και των υπόλοιπων BRICS, διατηρώντας σταθερή τη ζήτηση για αμερικανικό χρέος. Οι ξένες διακρατήσεις σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα αυξήθηκαν στο ιστορικό υψηλό των 9,4 τρισ. δολαρίων με βάση στοιχεία του περυσινού Νοεμβρίου, ποσό αυξημένο κατά 500 δισ. δολάρια σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα.

Αποθέματα Κίνας σε χρυσό

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της κεντρική τράπεζας της Κίνας, τα αποθέματα χρυσού ανήλθαν σε 74,15 εκατ. ουγγιές έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2025, αυξημένα κατά 30.000 ουγγιές σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για τον 15ο συνεχόμενο μήνα αύξησης των αποθεμάτων χρυσού της κεντρικής τράπεζας, σύμφωνα με την Securities Times.

Η κεντρική τράπεζα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνει τα αποθέματα χρυσού στο μέλλον, καθώς αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της σταθερότητας των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και της ανθεκτικότητας έναντι εξωτερικών κινδύνων, ενώ το ποσοστό του χρυσού στα αποθεματικά της Κίνας παραμένει σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με άλλες μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες.

Ταυτόχρονα, τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας ανήλθαν σε 3,3579 τρισ. δολάρια στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 11,5 δισ. δολαρίων ή 0,34%, σε σχέση με το τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στις 7 Ιανουαρίου.