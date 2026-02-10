Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους - Τσιάρας: Στόχος μας η εκρίζωση της ευλογιάς

H κυβέρνηση προχωρά σε συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, με χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις.

Ολοκληρώθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, με επίκεντρο τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τα επόμενα βήματα στήριξης του κλάδου.

Κατά την έξοδό του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε ότι η ευλογιά συνιστά ένα σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιμονή, συντονισμό και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους, ο καθένας στο πλαίσιο της δικής του ευθύνης.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η εκρίζωση της νόσου το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση, με τη σαφή κατεύθυνση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρά σε συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, με χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις για την άμεση ανακούφιση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τομέα.

Αναλυτικά, ο κ. Τσιάρας δήλωσε τα εξής:

«Μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων. Ήταν μια πραγματικά πολύ παραγωγική συζήτηση, όπου ετέθησαν όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν και τα ζητήματα που αφορούν στην ανασύσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Για την κυβέρνηση, η κτηνοτροφία είναι μεγάλη προτεραιότητα και κυρίως η διατήρησή της και η περαιτέρω ανάπτυξή της.

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία δίνει άμεσα τεράστια προστιθέμενη αξία, όχι μόνο στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, όχι μόνο στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, αλλά συνολικά στην πατρίδα μας και ειδικά στις εξαγωγές της χώρας.

Η ευλογιά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Συμφωνήσαμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να επιμείνουμε όλοι, ο καθένας μέσα από τον οριοθετημένο χώρο της δικής του ευθύνης, με αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας, να εκριζώσουμε την ευλογιά και να την απομονώσουμε ως νόσο. Είναι πραγματικά τεράστια η σημασία να κλείσουμε με τον κύκλο της ευλογιάς το συντομότερο δυνατόν.

Από την άλλη πλευρά, συζητήσαμε για όλα αυτά τα οποία στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μας απασχολήσουν και έχουν ως κύριο στόχο το πώς ουσιαστικά θα ξαναχτίσουμε καλύτερα την ελληνική κτηνοτροφία, με συγκεκριμένες επεξεργασμένες προτάσεις οι οποίες ήδη υπάρχουν στο τραπέζι της συζήτησης, με σχέδια βελτίωσης, τα οποία θα είναι εστιασμένα κυρίως σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκτροφές που θα τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα προέρχονται, είτε από ενωσιακούς πόρους, είτε από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να μπορέσει η κτηνοτροφία στην Ελλάδα να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Να βρει τη θέση που της αξίζει και να λειτουργήσει μέσα από κανόνες, οι οποίοι θα της δώσουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσει την απόδοσή της και να φέρει ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι πραγματικά ενήμερος για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην κτηνοτροφία. Με τις δικές του παροτρύνσεις προς όλους μας, μας έδωσε την κατεύθυνση σχετικά με το πώς και πού πρέπει να κινηθούμε, προκειμένου να ανακουφίσουμε άμεσα τους κτηνοτρόφους μας, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της επόμενης μέρας».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον σχεδιασμό του υπουργείου για την ανακούφιση των κτηνοτρόφων, ειδικά ως προς το de minimis, ο κ. Τσιάρας απάντησε:

«Καταρχάς, γνωρίζετε ότι το μεγαλύτερο μέρος του de minimis, κατά την περσινή χρονιά, δόθηκε για τις αποζημιώσεις των ζωοτροφών. H πρόθεση της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη: να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε, όσο γίνεται, τον κτηνοτροφικό τομέα, που ειδικά αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός μάς ζήτησε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο είτε μέσω de minimis ή μέσω άλλου τρόπου αποζημίωσης, να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους και για το θέμα των ζωοτροφών».

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ενδεικτικά, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς, ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες.

Πρώτος άξονας ήταν η άμεση αντιμετώπιση και η εκρίζωση της ευλογιάς, με τον κ. Σατολιά να υπογραμμίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου, σε περίπτωση που η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη στρατηγική δεν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Όπως εκτίμησε, μετά το Πάσχα, ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον κ. Σατολιά, δεύτερος άξονας αποτέλεσε το ζήτημα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν και έχασαν τα ζώα τους, ενώ τρίτος άξονας ήταν το μέλλον της κτηνοτροφίας και η ανάγκη χάραξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, εξέφρασε το ερώτημα για το τι θα συμβεί μετά από ένα δίμηνο, όταν θα έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες και θα έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες, καθώς εξέφρασε την άποψη ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πιθανή η έξαρση της ευλογιάς.

«Σήμερα, δεν ακούσαμε κάτι καινούργιο σχετικά με τη διαχείριση της ζωονόσου», σχολίασε.

Σε ό,τι αφορά την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ο κ. Μόσχος δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τους κτηνοτρόφους πως υπάρχει πρόθεση στήριξης προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κ. Μόσχος, στην παρούσα φάση, η ανασύσταση δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς πρέπει πρώτα να ανακοπεί η εξάπλωση της ευλογιάς, «προκειμένου να μπορέσουμε να συζητήσουμε ουσιαστικά για ανασύσταση».

Τέλος, όπως είπε, τέθηκε και το ζήτημα της αναπλήρωσης του εισοδήματος για το 2026.

Ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων και αντιδήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Μπαλάσκας, χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό ιδιαίτερα σημαντική.

Όπως ανέφερε, απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της ζωονόσου αποτελεί η συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (κτηνοτρόφων, κτηνιάτρων, δήμων, Περιφερειών και υπουργείου), ώστε να εφαρμοστούν συντονισμένα τα μέτρα βιοασφάλειας.