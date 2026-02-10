Τεχνολογία

Οι νέοι Έλληνες «παντρεύτηκαν» την AI: Πρώτοι στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη

«Πρωταθλητές» στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αναδείχθηκαν οι Έλληνες ηλικίας 16-24 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πρωταθλητές» στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αναδείχθηκαν οι Έλληνες ηλικίας 16-24 ετών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2025.

Εντυπωσιακό είναι πως τη στιμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα βρίσκεται στο 63,8%, η Ελλάδα εκτοξεύεται στο 83,5%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι νέοι στη χώρα μας φαίνονται ακόμα πιο δεκτικοί στη νέα τεχνολογία ακόα και σε σχέση με χώρες φιλικά διακείμενες στην καινοτομία, όπως οι Εσθονία (82,8%) και Τσεχία (78,5%).

