Τραμπ: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, θα κάνουμε κάτι πολύ σκληρό»

Τραμπ: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, θα κάνουμε κάτι πολύ σκληρό»
«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό» φέρεται να είπε ο Τραμπ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει «να κάνουν κάτι πολύ σκληρό» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του προς το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το Channel 12 και τον ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στη Μέση Ανατολή και ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, καθώς συνεχίζεται η ένταση μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

