ΧΑ: «Έσπασε» το τριήμερο πτωτικό σερί

Ανέκτησε χαμένο έδαφος ο Γενικός Δείκτης, αν και με αποδυναμωμένο τζίρο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap οι Coca-Cola HBC και ΟΠΑΠ, μικτή εικόνα στις τράπεζες.

Κινούμενος σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ έκλεισε την Τρίτη ενισχυμένος, διακόπτοντας έτσι -αν και με αισθητά αποδυναμωμένο τζίρο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα- το τριήμερο πτωτικό σερί που είχε προηγηθεί.

Καταλυτική ήταν η επίδραση στον ΓΔ της ανόδου της Coca-Cola HBC, που έφτασε ενδοσυνεδριακά να ενισχύεται σε ποσοστό έως και 4,80%, για να κλείσει τελικά στα 50,95 ευρώ με άνοδο 3,68%. Η μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση ελληνική εισηγμένη άνοιξε σήμερα την αυλαία της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, καταγράφοντας για το 2025 αυξημένο τζίρο, αυξημένα κέρδη, ενώ προτείνεται και διανομή αυξημένου μερίσματος 1,20 ευρώ.

Σημαντική και η συμβολή από τον ΟΠΑΠ, που βρήκε ισχυρό ανοδικό βηματισμό, μετά τα θετικά νέα για το ακριβές ποσοστό των μετόχων που στήριξαν τη συνένωση με την Allwyn. Η μετοχή έκλεισε με την έκτη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο των τελευταίων δύο ετών, ενισχυμένη 3,40% στα 17,63 ευρώ.

Κατά τα άλλα, οι επενδυτές τήρησαν περισσότερο στάση αναμονής, όπως υποδηλώνουν και τα επίπεδα του συνολικού τζίρου, με επιλεκτικές κινήσεις σε τράπεζες και μη τραπεζικά blue chips.

Ως προς τις τράπεζες, ενδεικτική ήταν η διακύμανση και οι εναλλαγές προσήμου του ΔΤΡ, απόρροια της αυξημένης μεταβλητότητας κυρίως στις μετοχές των Alpha Bank, Eurobank και Τρ. Πειραιώς. Από τη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη στο κλείσιμο ξεχώρισε η άνοδος 1,48% της ΕΤΕ στα 15,12 ευρώ και το +1,02% της Credia. Με μικρότερα κέρδη 0,53% και 0,41% ακολούθησαν οι Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου αντίστοιχα. Σε αρνητικό έδαφος, η Optima υποχώρησε 1,23% στα 9,62 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι τίτλοι των Eurobank (-0,48%) και Alpha Bank (-0,22%) στα 4,12 και 4,17 ευρώ αντίστοιχα.

Για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές της Τρίτης ολοκληρώθηκαν στις 2.345,34 μονάδες με κέρδη 0,72%. Στις 2.763,08 μονάδες με άνοδο 0,37% το κλείσιμο του τραπεζικού δείκτης.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 275,4 εκατ. ευρώ, με το 60% να αφορά συναλλαγές στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και τη Metlen. Στα 32 εκατ. ευρώ η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Στο σύνολο του ταμπλό 61 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, έναντι 57 που υποχώρησαν και 32 που έκλεισαν αμετάβλητες.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των Coca-Cola HBC και ΟΠΑΠ, ξεχώρισαν ανοδικά και οι μετοχές των Σαράντης και Cenergy, καταγράφοντας κέρδη 2,51% και 2,31% αντίστοιχα, όπως και ο τίτλος της Τιτάν με κλείσιμο στα 56,20 ευρώ και άνοδο 1,26%.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν επίσης οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,45%), Helleniq Energy (+0,43%), ΔΑΑ (+0,26%), Aktor (+0,18%) και ΟΤΕ (+0,06%), ενώ η ΔΕΗ έκλεισε αμετάβλητη στα 19,55 ευρώ.

Στον αντίποδα, η Lamda Development υποχώρησε 1,48% στα 7,31 ευρώ, Aegean και ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσαν με απώλειες 0,81% και 0,54% αντίστοιχα, ενώ ήπια πτωτικά κινήθηκαν και οι μετοχές των Motor Oil (-0,44%), ElvalHalcor (-0,41%), Jumbo (-0,23%), Viohalco (-0,16%) και Metlen (-0,05%).