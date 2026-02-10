Συνάντηση Δήμα - Γκιλφόιλ: Στο επίκεντρο ο Κάθετος Διάδρομος

Συνάντηση εργασίας είχε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.

Συνάντηση εργασίας είχε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ο κ. Δήμας επεσήμανε στην κα Guilfoyle τον στρατηγικής σημασίας ρόλο της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών (ΤΝΤ) «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» (ΒΒΑ Corridor), παράλληλα με την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης ως κόμβου διατροπικών μεταφορών.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε ακόμη πως η Ελλάδα επενδύει σε ένα σύγχρονο σύστημα εμπορευματικών μεταφορών, ενθαρρύνοντας τη συνδεσιμότητα με διεθνείς διαδρόμους μεταφορών, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEEC).

Μετά τη συνάντηση με την Πρέσβη των ΗΠΑ, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε ακόμη ισχυρότερους δεσμούς με τις ΗΠΑ, καθώς η Ελλάδα, αναπτύσσει διασυνοριακούς διαδρόμους προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκσυγχρονίζει το εσωτερικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, ενισχύοντας παράλληλα τις υποδομές logistics. Η χώρα μας διαδραματίζει ρόλο εμπορικής πύλης στην Ανατολική Μεσόγειο και κόμβου υψηλής γεωπολιτικής αξίας στη Βαλκανική χερσόνησο. Ο αυξανόμενος αριθμός των αμερικανικών επενδύσεων και στον τομέα της εφοδιαστικής συνιστά μια ένδειξη εμπιστοσύνης στην προσπάθειά μας. Θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε ένα ολοένα και φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον, προκειμένου να διευρύνουμε αυτές τις συνέργειες».

Η Πρέσβης των Η.Π.Α. Kimberly Guilfoyle δήλωσε: «Οι μεταφορές είναι η ραχοκοκαλιά μιας ισχυρής οικονομίας, μετακινώντας ανθρώπους και αγαθά, προωθώντας το εμπόριο και συνδέοντας τις τοπικές οδούς με τις παγκόσμιες αγορές. Προσβλέπω στη συνεργασία μου με τον Υπουργό κ. Δήμα και την ομάδα του για τη διερεύνηση νέων ευκαιριών, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να φέρουν μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στους λαούς μας».