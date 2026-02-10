Προφυλακίστηκε ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 54χρονος σμήναρχος μετά από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο οποίος κατηγορούνταν για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 54χρονος σμήναρχος ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, μετά από σύμφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Ο σμήναρχος αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου.

Όπως ενημέρωσαν οι δικηγόροι του 54χρονου σμήναρχου, ο κατηγορούμενος κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι δικηγόροι του δήλωσαν, επίσης, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με το reader.gr, ο κατηγορούμενος φέρεται να αποκάλυψε τη δράση του κατά την 8ωρη και πλέον ανάκρισή του, ενώ μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε ο ίδιος την προφυλάκισή του, αναγνωρίζοντας τις πράξεις του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάκριση του διήρκησε πάνω από οκτώ ώρες, καθώς η απολογία ξεκίνησε στις 10 το πρωί, στο Αεροδικείο.

Για την απόφαση τους, όπως επεσήμανε και η ΕΡΤ, οι δύο στρατιωτικοί δικαστικοί λειτουργοί δεν εξετάζουν μόνο τις πράξεις που έχει ήδη ομολογήσει και υπογράψει ο 54χρονος κατά την αρχική προανάκριση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Μέσα από τις ερωτήσεις οι αρχές επιχείρησαν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει ευρύτερη εμπλοκή, τι είδους είναι αυτή και κατά πόσο ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλα στελέχη, είτε από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε στο Καβούρι, είτε από προηγούμενη θέση του, όταν κατείχε καθήκοντα τμηματάρχη.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο σμήναρχος είχε απολογηθεί στον ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών και έκτοτε κρατήθηκε στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα