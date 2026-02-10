Οριακή πτώση για το πετρέλαιο με Ιράν και αμερικανικά «μάκρο» στο επίκεντρο

Τα συμβόλαια παραδόσεως Μαρτίου του αμερικανικού WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έχασε 40 σεντς, ή 0,62%, κλείνοντας στα 63,96 δολάρια/ βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό Brent παραδόσεως Απριλίου υποχώρησε 24 σεντς, ή 0,35%, κλείνοντας στα 68,80 δολάρια/βαρέλι.

Οριακή πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν στραμμένο στις συζητήσεις σχετικά με τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και τα στοιχεία για την οικονομία των ΗΠΑ και τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Μαρτίου του αμερικανικού WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έχασαν 40 σεντς, ή 0,62%, κλείνοντας στα 63,96 δολάρια/ βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό Brent παραδόσεως Απριλίου υποχώρησε 24 σεντς, ή 0,35%, κλείνοντας στα 68,80 δολάρια/βαρέλι.

Διπλωμάτες των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν συνομιλίες μέσω μεσολαβητών στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να «αναζωογονήσουν» τη διπλωματία, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τοποθέτησε μια ναυαρχίδα στην περιοχή, προκαλώντας φόβους για νέα στρατιωτική δράση.

Περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως διέρχεται από το στενό του Ορμούζ μεταξύ Ομάν και Ιράν, καθιστώντας οποιαδήποτε κλιμάκωση στην περιοχή σημαντικό κίνδυνο για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Το Ιράν και τα άλλα μέλη του OPEC, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω του στενού, κυρίως προς την Ασία.

Το Ιράν ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον OPEC μετά τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενέργειας.