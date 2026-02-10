Ευρώπη Ασφαλιστική: Άλμα 30% στα κέρδη του 2025 - Αύξηση 25,6% στην παραγωγή ασφαλίστρων

Για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων 8,04 εκατ. ευρώ, έναντι 6,15 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 30%.

Άλμα 30% κατέγραψαν τα κέρδη της Ευρώπη Ασφαλιστική, θυγατρικής της Ευρώπη Holdings, το 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, η Ευρώπη Ασφαλιστική ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων 8,04 εκατ. ευρώ, έναντι 6,15 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 30%.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων άγγιξε τα 27,4 εκατ. ευρώ με αύξηση 25,6%, πολύ υψηλότερα από τα 21,8 εκατ. ευρώ που κατέγραψε το 2024, ενώ η παραγωγή Κλάδου Περιουσίας διαμορφώθηκε στα 11,43 εκατ. ευρώ, έναντι των 9,32 εκατ. που σημείωσε το 2024 (αύξηση 22,6%).

Η σύνθεση χαρτοφυλακίου παραγωγής έχει ως εξής:

⎯ Κλάδος Περιουσίας και Λοιπών Κλάδων: 93,73%

⎯ Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων: 6,27%

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι μη ελεγμένα στο πλαίσιο τακτικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και προκαταρκτικά, έχουν καταρτιστεί από τη θυγατρική για σκοπούς χρηματοοικονομικής και εποπτικής πληροφόρησης και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής και τυχόν ελεγκτικών διαδικασιών.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά την Ευρώπη Ασφαλιστική σε εταιρική βάση και δεν συνιστά ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο Ομίλου, ούτε πρέπει να εκλαμβάνεται ως πρόβλεψη ή εκτίμηση των ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.