Έκτος σε συχνότητα ο καρκίνος κεφαλής, τραχήλου, φάρυγγα & λάρυγγα - Δωρεάν εξετάσεις για ενήλικες

Πρόγραμμα προασυμπτωματικού ελέγχου για αυτούς τους καρκίνους δεν υπάρχει-οι γναθοπροσωπικοί χειρουργοί που είναι οι αρμόδιοι γιατροί προσφέρουν δωρεάν εξετάσεις πανελλαδικά στις 13/2, για την ενημέρωση του κοινού και για έγκαιρη διάγνωση

Οι καρκίνοι κεφαλής, τραχήλου (λαιμού), στόματος, φάρυγγα και λάρυγγα είναι 6οι σε συχνότητα εμφάνισης μεταξύ των ογκολογικών νοσημάτων και αντιμετωπίζονται πρωτίστως χειρουργικά, από τους στοματικούς και γναθοπροσωπικούς χειρουργούς (τους καθ’ύλην αρμόδιους), σε συνεργασία με ομάδα ειδικών που περιλαμβάνει ογκολόγο-παθολόγο, ΩΡΛ, πλαστικό χειρουργό και άλλες ειδικότητες. Αυτοί οι καρκίνοι είναι πιο συχνοί στους άνδρες σε ποσοστό που αγγίζει το 60%-70% και συνδέονται κυρίως με 3 καρκινογόνους παράγοντες που περιλαμβάνουν το κάπνισμα, το αλκοόλ και τον ιό HPV, ο ρόλος του οποίου στην καρκινογένεση αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια.

Η πρώτη δημόσια ανακοίνωση που ευαισθητοποίησε το ευρύ κοινό για αυτή τη συσχέτιση (του ιού HPV και του καρκίνου του στόματος, του φάρυγγα και του λάρυγγα) ήταν η δημοσιοποίηση της περιπέτειας υγείας του ηθοποιού Μάικλ Ντάγκλας από τον ίδιο, ο οποίος νόσησε με καρκίνο του φάρυγγα/λάρρυγα και μίλησε ανοιχτά για την πάθησή του στο BBC, στις 3 Ιουνίου του 2013. Παρότι έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε, το ευρύ κοινό ακόμα δεν γνωρίζει πώς να προλάβει και να επιτύχει έγκαιρη διάγνωση σε αυτούς τους καρκίνους, που συνολικά συνιστούν ένα ευρύ πεδίο της ογκολογίας γιατί αφορούν ολόκληρο το κεφάλι, την στοματική κοιλότητα, το φάρυγγα και τον λάρυγγα.

Οι χειρουργοί της Ελληνικής Εταιρίας Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ), που εργάζονται στα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία και αντιμετωπίζουν αυτό το ευρύ χειρουργικό πεδίο εξηγούν ότι με την έγκαιρη διάγνωση επιτυγχάνεται ίαση ενώ η καθυστερημένη διάγνωση οδηγεί σε ακρωτηριαστικές καταστάσεις. Επειδή πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου δεν υπάρχει για αυτούς τους καρκίνους, η Ελληνική Εταιρία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής υλοποιεί μία πανελλήνια κοινωνική δράση παρέχοντας δωρεάν εξετάσεις σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό που έχει υποψία ή ανησυχία ότι μπορεί να παρουσιάζει μια από τις προαναφερθείσες βλάβες. Οι δωρεάν εξετάσεις θα γίνουν στις 13 Φεβρουαρίου σε 35 σημεία πανελλαδικά με τον πλήρη χάρτη των συμβεβλημένων γιατρών της ΕΕΣΓΠΧ να είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της επιστημονικής εταιρείας (www.haoms.org).

Οι γιατροί που θα πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις θα δώσουν και τα όποια παραπεμπτικά απαιτούνται για περαιτέρω διερεύνηση. Η δράση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της πρόληψης όλων των παθήσεων που άπτονται της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής και ειδικότερα των όγκων (καρκίνων), καθώς η καθυστερημένη διάγνωση οδηγεί και σε ακρωτηριασμούς και σε μεταστάσεις. Δωρεάν εξετάσεις θα προσφέρονται στις 13/2 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Πάτρα, Ρόδο, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Αγρίνιο και Τρίπολη, από γιατρούς δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων και στα ιδιωτικά τους ιατρεία.

Μια ιατρική ειδικότητα που το κοινό δεν γνωρίζει

Ειδικά για τους καρκίνους αυτού του πεδίου, η κατεξοχήν θεραπεία είναι χειρουργική, με την ακτινοθεραπεία, τη χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία να έχουν κυρίως επικουρικό χαρακτήρα. Οι στοματικοί και γναθοπροσωπικοί χειρουργοί είναι συνολικά 205 στην ελληνική επικράτεια, όπως εξηγεί η Ελένη Παραρά, στοματικός γναθοπροσωπικός χειρουργός, διευθύντρια ΕΣΥ νοσοκομείο «ΚΑΤ» και πρόεδρος της ΕΕΣΓΠΧ και η δουλειά τους περιλαμβάνει από έναν έγκλειστο φρονιμίτη, μια χειλεοσχιτία (αυτό που λέγαμε παλιά λαγόχειλο), μια σχιστία υπερώας, τα έλκη του στόματος, τα τραύματα στο πρόσωπο και το κρανίο, τα εγκαύματα, τα αποστήματα, τα συρίγγια και την υπνική άπνοια, μέχρι την μεταμόσχευση προσώπου που αποτελεί το πιο σύνθετο χειρουργικό περιστατικό, το οποίο καλούνται να αντιμετωπίζουν.

Στενή συνεργασία με άλλες ειδικότητες

Εκτός του ότι δραστηριοποιούνται σε πολύ μεγάλο αριθμό παθήσεων, διαταραχών και χειρουργικών επεμβάσεων, αποτελούν εκείνη την ιατρική ειδικότητα, που συνεργάζεται στενά με πολλές άλλες ειδικότητες όπως οι πλαστικοί χειρουργοί, οι ΩΡΛ, οι οδοντίατροι και οι ογκολόγοι-παθολόγοι.

Άλλωστε, συνήθως καταλήγουν στους στοματικούς και γναθοπροσωπικούς χειρουργούς ασθενείς μετά από παραπομπή από άλλη ιατρική ειδικότητα και πιο συχνά από γενικό χειρουργό, ΩΡΛ (ωτορινολαρυγγολόγο), πλαστικό χειρουργό, οδοντίατρο ή ορθοδοντικό και οφθαλμίατρο. Καθημερινά οι γιατροί της Ελληνικής Εταιρίας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής συνεργάζονται στενά με τους ογκολόγους-παθολόγους και τους ακτινοθεραπευτές στα ογκολογικά συμβούλια των νοσοκομείων, καθώς ένα μεγάλο μέρος του ιατρικού τους πεδίου αφορά την αντιμετώπιση καρκινικών όγκων.

Το γεγονός πως το ευρύ κοινό δεν τους γνωρίζει ακόμα, οδηγεί σε διάφορες «δυσλειτουργίες» όπως για παράδειγμα στο ότι η Ελλάδα είναι ουραγός στην Ευρώπη στην σωστή αντιμετώπιση της (πολύ συχνής) υπνικής άπνοιας, γιατί συχνά απαιτείται και γναθοπροσωπική χειρουργική ώστε να διευκολυνθεί η αναπνοή του πάσχοντα, καθώς δεν αρκούν οι ειδικές συσκευές και τα ειδικά μασελάκια για τον ύπνο.

Η γναθοπροσωποχειρουργική «γεννήθηκε» στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο

Η στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική αναπτύχθηκε μαζί με την πλαστική χειρουργική στα πρόχειρα στρατιωτικά νοσοκομεία του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου λόγω των όλμων, οι στρατιώτες έφεραν βαριά παραμορφωτικά τραύματα και εγκαύματα. Οπότε πέρα από την επιβίωση τους, έπρεπε να διασφαλιστεί και η ανάπλαση του τραυματισμένου προσώπου και σώματος για να ενταχθούν ξανά στην κοινωνία, αποφεύγοντας τον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση καθώς ήταν πολύ παραμορφωμένοι, όπως επισημαίνει η Βερόνικα Παπακώστα, στοματικός γναθοπροσωπικός χειρουργός, διευθύντρια ΕΣΥ στο νοσοκομείο «Αττικόν», γενική γραμματέας της ΕΕΣΓΠΧ.

Έχουν γίνει μόλις 50 μεταμοσχεύσεις προσώπου παγκοσμίως

Το πιο περίπλοκο αντικείμενο των στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών είναι η μεταμόσχευση προσώπου που την γνωρίζουμε όλοι από ταινίες του Χόλυγουντ, όπως η κινηματογραφική ταινία Face off. Στην πράξη αποτελεί μία σπάνια επέμβαση, έχουν γίνει συνολικά μόλις 50 μεταμοσχεύσεις προσώπου σε όλο τον κόσμο, γιατί πρόκειται για μία από τις δυσκολότερες επεμβάσεις.

Διαρκεί από 12 έως 28 ώρες γίνεται σε ελάχιστα κέντρα παγκοσμίως και προϋποθέτει την συνεργασία μιας ομάδας 30 περίπου ειδικών, όπως υπογραμμίζει ο Αναστάσιος Μυλωνάς, στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός, αναπληρωτής διευθυντής στο νοσοκομείο Metropolitan.

Η μεταμόσχευση προσώπου γίνεται μετά από τραύματα ή εγκαύματα και άλλης αιτιολογίας καταστροφή ιστού (π.χ. από δάγκωμα ζώου) και επειδή το πρόσωπο έχει μεγάλη επιφάνεια και το δέρμα διαθέτει περίπλοκη λειτουργία (σαν φραγμός), για να μην απορριφθεί το μόσχευμα απαιτείται βαριά ανοσοκατασταλτική αγωγή δια βίου. Η αγωγή που λαμβάνει ο μεταμοσχευμένος ασθενής είναι πιο βαριά από ό,τι για τις μεταμοσχεύσεις των συμπαγών οργάνων (πχ καρδιά, νεφρό, ήπαρ, πνεύμονας) με αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό του σύστημα να βρίσκεται σε συνεχή σοβαρή καταστολή και οι ασθενείς αυτοί να κινδυνεύουν από λοιμώξεις και καρκίνο.