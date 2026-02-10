Σε μικτό έδαφος οι ευρωαγορές - Άλμα άνω του 11% για την Philips

Η μετοχή της BP υποχώρησε σχεδόν 6%. Η Kering ενισχύθηκε 10,9%, δίνοντας ώθηση στον κλάδο των ειδών πολυτελείας: Burberry (+3,4%), Hermes (+2,5%), LVMH (+0,4%).

Σε μικτό έδαφος ολοκληρωσαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, αφότου κατέγραψαν μεταβλητότητα στη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές είχαν στραμμένη την προσοχή τους στα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν σήμερα, ενώ δεν παρέλειψαν να παρακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και της γεωπολιτικής.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,04% στις 621,14 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να ολοκληρώνουν με μικτά πρόσημα, ενώ ο Euro Stoxx 50 απώλεσε 0,18% στις 6.048 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη έκλεισε στις 24.985 μονάδες υποχωρώντας 0,12%, ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,06% στις 8.327 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,31% στις 10.354 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε πτώση 0,06% στις 46.796 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε απώλειες % στις 18.241 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της BP υποχώρησε σχεδόν 6% στον απόηχο της είδησης πως θα αναστείλει την επαναγορά μετοχών και θα διαθέσει πλήρως τα πλεονάζοντα μετρητά «για να επιταχύνει την ενίσχυση» του ισολογισμού της, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο. O κολοσσός της ενέργειας ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο ύψους 1,54 δισ. δολ. την Τρίτη, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για 1,55 δισ. δολ. σε δημοσκόπηση αναλυτών που παρείχε η εταιρεία και αυξημένα κατά 32% σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο (1,17 δισ. δολ). Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη της BP για το σύνολο του έτους 2025 ανήλθαν σε 7,49 δισ. δολ., χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 7,58 δισ. δολ., και μειωμένα από σχεδόν 9 δισ. δολ. το 2024.

Στον αντίποδα, η μετοχή της η Philips κέρδισε 11,55% μετά την δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της για το 2025. Η εταιρεία κατέγραψε συγκρίσιμη αύξηση παραγγελιών κατά 6% και επέστρεψε σε κέρδη μετά από καθαρές ζημίες το 2024, ωστόσο μείωσε επίσης τις προβλέψεις της για το 2026 και πλέον αναμένει ότι η συγκρίσιμη αύξηση των πωλήσεων φέτος θα μειωθεί στο εύρος 3% έως 4,5%, από το προηγουμένως αναμενόμενο 4,5%. Τα καθαρά κέρδη για το έτος αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Υποχώρησαν οι πωλήσεις της Gucci τους τελευταίους μήνες του 2025 καθώς φαίνεται πως αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο για την Kering να αναζωογονήσει το μεγαλύτερό της brand, σύμφωνα με το Bloomberg. Συγκεκριμένα, τα συγκρίσιμα έσοδα της Gucci κατέγραψαν πτώση για 10ο συνεχόμενο τρίμηνο και μειώθηκαν κατά 10% έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για πτώση 10,4%. Η μετοχή της Kering έχει κάνει «βουτιά» 14% το 2026., ωστόσο σήμερα η μετοχή ενισχύθηκε 10,9%, αφού η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει επιστροφή στην ανάπτυξη το 2026.

Τα κέρδη της Κering έδωσαν ώθηση συνολικά στον κλάδο των ειδών πολυτελείας, με την Burberry να κερδίζει 3,4%, την Hermes 2,5%, ενώ η γαλλική LVMH σημείωσε άνοδο 0,4%.

Απώλειες 1,4% κατέγραψε η μετοχή της AstraZeneca, στον απόηχο της είδησης πως περιμένει περαιτέρω αύξηση των κερδών φέτος, με ώθηση από τις πωλήσεις των φαρμάκων της για τον καρκίνο. Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν κατά ένα χαμηλό διψήφιο ποσοστό, τόνισε την Τρίτη η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία σύμφωνα με το Bloomberg, με την εκτίμηση να να συμβαδίζει με τις προβλέψεις των αναλυτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα του τέταρτου τριμήνου που ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των οικονομολόγων με αύξηση 8% και 11% αντίστοιχα.

Να επιστρέψει τουλάχιστον 15 δισ. λίρες (20,5 δισ. δολ.) στους μετόχους έως το 2028 σχεδιάζει η Barclays, καθώς συνεχίζει να εργάζεται βάσει ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της κερδοφορίας, όπως αναφέρει το Bloomberg. Για να επιτύχει τους νέους στόχους της, η Barclays δήλωσε ότι θα εξοικονομήσει περίπου 2 δισ. λιρών, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα θα διαθέσει περισσότερα κεφάλαια στις δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μετοχή της τράπεζας διολίσθησε 2,5% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν παράλληλα τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται υπό πίεση μετά από διαδοχικές πολιτικές αναδιπλώσεις και τη διαμάχη γύρω από τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ.