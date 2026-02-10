Ξανά στην «επίθεση» η Paramount: Νέα προσφορά 2,8 δισ. για να «σπάσει» το deal Warner-Netflix

Η Paramount δεσμεύεται επίσης να καλύψει επιπλέον 1,5 δισ. δολάρια που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση του χρέους της Warner Bros..

Ταράζονται τα «νερά» για ακόμα μια φορά στον κλάδο της ψυχαγωγίας και του streaming, καθώς η Paramount φαίνεται πως δεν είναι έτοιμη ακόμη να «παραδώσει όπλα», αφού ενισχύει την «εχθρική» προσφορά της προς την Warner Bros. Discovery, επιχειρώντας να προσελκύσει τους μετόχους της να υποστηρίξουν την πρότασή της αντί της ανταγωνιστικής προσφοράς από τη Netflix.

Σύμφωνα με τα CNBC, Bloomberg και Reuters, η Paramount θα χρηματοδοτήσει το τέλος ακύρωσης της συμφωνίας ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που η Warner Bros οφείλει στη Netflix σε περίπτωση που η συμφωνία δεν προχωρήσει. Η κίνηση αυτή αποτελεί την σαφή προσπάθεια της Paramount να «εξουδετερώσει» ένα από τα βασικά αντικίνητρα για τους μετόχους της Warner, δηλαδή το υψηλό κόστος ακύρωσης της υπάρχουσας συμφωνίας.

Παράλληλα, η Paramount δεσμεύεται να καλύψει επιπλέον 1,5 δισ. δολάρια που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση του χρέους της Warner Bros., ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική ελκυστικότητα της πρότασής της.

Ο κολοσσός στον τομέα της ψυχαγωγίας θα προσφέρει επιπλέον μετρητά για κάθε τρίμηνο που η συμφωνία δεν ολοκληρώνεται. Το «τέλος διακοπής» των 25 σεντ ανά μετοχή θα ισοδυναμεί με περίπου 650 εκατ. δολάρια σε μετρητά κάθε τρίμηνο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2027 και της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με την Paramount. Το «ticking fee» καταβάλλεται στους μετόχους της WBD για τυχόν καθυστερήσεις στη λήψη της κανονιστικής έγκρισης για τη συγχώνευση Paramount-WBD.

Ωστόσο, η Paramount δεν προχώρησε στην αύξηση της προσφοράς της ανά μετοχή προς τους μετόχους της WBD. Τον Δεκέμβριο, η Paramount ξεκίνησε μια εχθρική δημόσια προσφορά για το σύνολο της Warner Bros. με τιμή 30 δολάρια ανά μετοχή, εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η προσφορά της είναι ανώτερη από την εκκρεμή συναλλαγή μεταξύ της Warner Bros. και της Netflix.

Η Paramount διεκδικεί εδώ και μήνες τη Warner Bros. Discovery. Ωστόσο, αιφνιδιάστηκε όταν το διοικητικό συμβούλιο της Warner συμφώνησε να πουλήσει τα κινηματογραφικά στούντιο και την πλατφόρμα HBO Max στο Netflix, έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, αποτιμώντας τη συναλλαγή στα 82,7 δισ. δολάρια.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της Paramount αποτελεί η επίδειξη ρυθμιστικής υπεροχής έναντι του Netflix. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει συμμορφωθεί με δεύτερο αίτημα παροχής πληροφοριών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, γεγονός που ενεργοποιεί δεκαήμερη προθεσμία για την απάντηση των ρυθμιστικών αρχών.

Εάν η Paramount καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το στάδιο χωρίς εμπόδια, θα μπορεί να επικαλεστεί τη σιωπηρή κυβερνητική αποδοχή της συναλλαγής, ενισχύοντας τη θέση της απέναντι στους μετόχους της Warner.