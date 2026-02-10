Real Consulting: Πώς μοιράζονται τα ποσοστά στους νέους μετόχους

H μετοχική βάση της εταιρείας διευρύνθηκε με τη συμμετοχή των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak. Με ποσοστό 7,9% η Intracom, με 7,07% η Motor Oil και με ποσοστό 5,11% ο Δημήτρης Θεοδωρίδης. Στο 18,5% η συμμετοχή του Ν. Βαρδινογιάννη.

Η «REAL CONSULTING A.E» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει από τα αντίστοιχα υπόχρεα πρόσωπα, οι μέτοχοι που κατέχουν από την 09.02.2026 σημαντική συμμετοχή στην Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 9,10, και 11 του Ν. 3556/2007 έχουν ως κάτωθι:

Ο κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Βαρδή κατέχει έμμεσα 3.977.441 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επομένως κατήλθε του ορίου του 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω της Kikero Enterprises LTD , η οποία ελέγχει την First Advisory and Holdings SA , η οποία κατέχει άμεσα 34.441 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και παράλληλα ελέγχει την Onedealer Holdings, η οποία με τη σειρά της κατέχει 3.943.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,34% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 10η Φεβρουαρίου 2026.

Η εταιρεία INTRACOM HOLDINGS κατέχει άμεσα 1.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,907% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eταιρείας. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 09η Φεβρουαρίου 2026.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε κατέχει έμμεσα 1.521.529 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,077 % του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών ΙREON INVESTMENTS LTD και ΙREON VENTURES LTD. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 09η Φεβρουαρίου 2026.

Ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης κατέχει έμμεσα 1.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,116% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω της BLACK OAK CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία ελέγχει την BLUE OAK FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία με την σειρά της κατέχει άμεσα 1.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,116% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 10η Φεβρουαρίου 2026.

Σε δεύτερη ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

H REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. “Real Consulting”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι στις 09.02.2026:

• Η “ONE DEALER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (δ.τ. “One Dealer Holdings) νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Βαρδινογιάννη Νικόλαο , Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Real Consulting, προέβη σε διάθεση 7.000.000 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Real Consulting συνολικής αξίας 32.900.000 ευρώ, ήτοι 4,70 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την προηγούμενη, από 11.11.2025 ενημέρωση του κ. Νικολάου Βαρδινογιάννη, η ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία One Dealer Holdings κατείχε 10.943.000 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 50,897% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κατόπιν της παραπάνω διάθεσης, η εταιρεία One Dealer Holdings κατέχει 3.943.000 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 18,34% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Με την εν λόγω συναλλαγή , o κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Βαρδή κατέχει συνολικά έμμεσα μέσω της Kikero Enterprises LTD, οποία ελέγχει την First Advisory and Holdings SA , η οποία με τη σειρά της ελέγχει την One Dealer Holdings 3.977.441 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.