Γεωργιάδης για Τσίπρα: Με διαφορά το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας, αλλά το σπατάλησε

Στην πιθανότητα επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό με νέο κόμμα αναφέρθηκε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στο Action 24, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό «το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο» της γενιάς του.

«Ξέρετε, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος του κ. Τσίπρα και έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας σχεδόν από την αρχή που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό, από το 2006 που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας με διαφορά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα», ανέφερε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει με τον ΣΥΝ που έπαιρνε 3% και πήρε 12% στην Αθήνα στην πρώτη του επαφή με την κάλπη αν και παγκοσμίως άγνωστος, σημαίνει ο άνθρωπος είχε τρομερό πολιτικό ταλέντο».

«Ένα τρομερό πολιτικό ταλέντο το οποίο το σπατάλησε όπως καμιά φορά αθλητές που ενώ θα μπορούσαν να φτάσουν NBA και Champions League, αλλά φτάνουν έως την Άνω Ραχούλα. Για ποιον λόγο; Διότι δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του. Δεν εξελίχθηκε, παραμένει ίδιος» επισήμανε.

«Παραμένει όμως ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος. Εγώ, εάν το αποφασίσει να κάνει κόμμα, θέλω να είμαι ειλικρινής, θα τον καλωσορίσω στην αρένα, με μεγάλη χαρά» συνέχισε ο υπουργός Υγείας.