Δένδιας σε Φιντάν: Καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις

Απαράδεκτες και απρεπείς χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα, έκανε την ακόλουθη δήλωση από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι, λοιπόν, ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Νίκος Δένδιας
Χακάν Φιντάν
Ελληνοτουρκικά
