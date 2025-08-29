Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν - Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα

Aπάντηση σε δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δίνει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Aυστηρή απάντηση σε δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, έδωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν.

Αναλυτικά, στη δήλωσή του αναφέρει: «Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.

Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις», αναφέρει.

Φιντάν: Οι Έλληνες να μην ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που ίσως έχουν κόστος

Νωρίτερα, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας βρέθηκε στο στόχαστρο του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος έκανε λόγο για «φθηνή πολιτική», σε συνέντευξή του στο δίκτυο TGRT HABER.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ότι τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία είναι σαν μια «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα, ενώ τους κατηγόρησε ότι ασκούν «φθηνή πολιτική», καλλιεργώντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, κάτι που «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωπολιτικό κόστος» για την Ελλάδα.

