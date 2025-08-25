Πολιτική | Διεθνή

Ο Τραμπ ζητά το έδαφος που βρίσκονται οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Τραμπ ζητά το έδαφος που βρίσκονται οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα
Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα η Νότια Κορέα να παραχωρήσει το έδαφος στο οποίο βρίσκονται οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, επιδιώκοντας να πιέσει αυτόν τον σύμμαχο των ΗΠΑ να πληρώσει περισσότερα σε αντάλλαγμα για την παρουσία περισσότερων από 28.000 στρατιωτών στην επικράτειά του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα η Νότια Κορέα να παραχωρήσει το έδαφος στο οποίο βρίσκονται οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, επιδιώκοντας να πιέσει αυτόν τον σύμμαχο των ΗΠΑ να πληρώσει περισσότερα σε αντάλλαγμα για την παρουσία περισσότερων από 28.000 στρατιωτών στην επικράτειά του.

«Ξέρετε, ξοδέψαμε πολλά χρήματα για να κατασκευάσουμε μια βάση και υπήρξε μια συνεισφορά που έκανε η Νότια Κορέα, αλλά θα ήθελα να δω αν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη μίσθωση και να αποκτήσουμε την κυριότητα του εδάφους όπου έχουμε μια μεγάλη στρατιωτική βάση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, απευθυνόμενος στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε-μιουνγκ που καθόταν δίπλα του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει τους επόμενους μήνες για τους πολίτες

Σε διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο - Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο και υπερωρίες

Ζητούνται τσοπάνηδες σε ρόλο πυροσβέστη! Να γιατί καίγονται τόσα πολλά χωριά και πόλεις φέτος

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Νότια Κορέα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider