Μητσοτάκης για συλλήψεις εμπρηστών: Τέλος η ατιμωρησία

Πέρα από την κλιματική κρίση, αντίπαλος είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Τέλος η ατιμωρησία. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, ούτε με το φυσικό μας περιβάλλον», διαμηνύει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο ΤikΤok αναφορικά με τις πρόσφατες συλλήψεις και προφυλακίσεις εμπρηστών για τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην Ελλάδα.

«Μόνο φέτος έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις, για εμπρησμούς για δάση», υπογράμμισε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

«Παλαιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά λόγω των αδικαιολόγητα χαμηλών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή» πρόσθεσε.

«Δηλαδή δεν αναστέλλονται ούτε ανατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας» τόνισε και πρόσθεσε πως πέρα από την κλιματική κρίση, αντίπαλος είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.