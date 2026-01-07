Μαρινάκης στους αγρότες: Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο

Επεσήμανε ότι στο μέτρο του λογικού θα πρέπει να εφαρμοστεί από την Ελληνική Αστυνομία ένα σχέδιο προκείμενου να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.

«Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος να κοπεί η χώρα στα δύο», προειδοποίησε τους αγρότες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι στο μέτρο του λογικού θα πρέπει να εφαρμοστεί από την Ελληνική Αστυνομία ένα σχέδιο προκείμενου να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.

«Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στον δρόμο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο MEGA και τόνισε πως η κυβέρνηση πρέπει να περάσει «άμεσα στην εφαρμογή ενός σχεδίου πάντοτε επιχειρησιακά ορθού χωρίς ακρότητες ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στις κινητοποιήσεις».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «λόγω και όσων συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία πληγή διαχρονική για την οποία όλοι έχουν ευθύνη, που και εκεί μπαίνει ένα τέλος, ένα γενναίο τέλος, το οποίο άργησε να έρθει και γι’ αυτό και έχουμε όλοι ευθύνη- με το πέρασμά του στην ΑΑΔΕ, λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών, η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις».

«Η Ελλάδα πέρασε δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, μειώθηκε το εισόδημα των πολιτών. Τους καταλαβαίνω για αυτά τα οποία λένε. Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος, έχουμε δείξει πάνω από πολλή ανοχή, το λέω ξανά και ξανά, να κοπεί η χώρα στα δύο», προειδοποίησε.





«Δεν υπάρχουν αρχές αστυνομικές πουθενά που να έχουν καταφέρει τη ρυμούλκηση 4.000- 5.000 τρακτέρ. Από εκεί και πέρα όμως, η αστυνομία, όπως επιχειρησιακά εκείνη θα αποφασίσει, δεν είναι δική μου δουλειά να της κάνω “υποδείξεις” και ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει δείξει πολύ μεγάλες επιτυχίες, όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί κάποιοι και στα μπλόκα και στις πλατείες παρεισφρύουν επενδύοντας στην προβοκάτσια -να βάλουμε όλες τις διαστάσεις. Όπως συνέβη και στην πάνω και στην κάτω πλατεία, στους πολλούς που ζητάνε για τον κλάδο τους παρεισφρύουν και κάποιοι που είτε τους “κόπηκε το πάρτι”, είτε είναι μπαταχτσήδες, κάποιοι λίγοι είναι αυτοί, έχουν βγει και κάποια ονόματα στη φόρα και σου λέει “δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα”. Εμείς θα μείνουμε εδώ, θα προσπαθήσουμε να ερεθίσουμε ως προς το θέμα των αιτημάτων και τους υπόλοιπους», είπε ακόμα ο κ. Μαρινάκης και κάλεσε «τους πολλούς που είναι και στις κινητοποιήσεις και έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά τα προηγούμενα χρόνια, να δουν ότι είμαστε η κυβέρνηση που περνάει από τα λόγια στα έργα. Δεν τα κάνουμε όλα, αλλά κάνουμε πολλά περισσότερα απ’ ό,τι όλοι οι προηγούμενοι και αυτά τα οποία δίνουμε έχουν ένα χαρακτήρα μόνιμο».

«Το να φύγουν από τα μπλόκα, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν, ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα προσπαθεί να δίνει παραπάνω. Τα πιο πολλά από αυτά που έχουμε δώσει στους αγρότες και στους υπόλοιπους εργαζομένους δεν έχουν γίνει υπό το πρίσμα των μπλόκων. Οι περισσότεροι νόμοι που έχουν μειωθεί δεν μειώθηκαν μετά από μπλόκα», προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «δεν υπάρχει ώρα για χάσιμο, κάθε ώρα που κάνει ένας άνθρωπος για να πάει στο σπίτι του, στο χωριό του, κάθε παιδί μικρό και κάθε οικογένεια που ταλαιπωρείται είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση και για τις Αρχές».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως η κυβέρνηση είναι μία «κυβέρνηση όλων των πολιτών και όλων των αγροτών και όχι μόνον εκείνων που είναι στα μπλόκα.

«Όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις υπήρχαν κάποια αιτήματα και βασικό παράπονο ήταν η καθυστέρηση των πληρωμών. Είχαμε δεσμευτεί ότι εντός του 2025 θα ολοκληρωθούν πλήρως οι πληρωμές και μάλιστα με ποσό μεγαλύτερο και από πέρσι. Δόθηκαν 13% περισσότερα χρήματα ακόμα και από πέρυσι, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί. Το δεύτερο ήταν μία σειρά από αιτήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των αιτημάτων φαίνεται ότι υλοποιούνται και μάλιστα διαχρονικά, δίκαια αιτήματα των αγροτών με κορυφαία ποιο εμβληματικά την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο που αυτή η κυβέρνηση νομοθέτησε πριν από περίπου ένα χρόνο και αποφάσισε πριν από δύο χρόνια στην αντλία πλέον, γίνεται πράξη, όπως και ένα από τα φθηνότερα, αν όχι το φθηνότερο, ρεύμα για τον πρωτογενή τομέα, που είναι αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, σε συνέχεια κάποιων άλλων τα οποία είχαμε κάνει», ανέφερε αρχικά, ωστόσο σημείωσε πως παρότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο», «οι αντοχές είναι συγκεκριμένες μιας οικονομίας και μάλιστα όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δίνονται είναι ακριβώς στο όριο και αυτών που μας επιτρέπει να δώσουμε σαν ενισχύσεις η Ευρώπη, τα παραπάνω θα μας βάλουν σε καθεστώς επιτήρησης. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ο καθένας προτείνει από την αντιπολίτευση παραπάνω, έστω και ένα μέτρο παραπάνω, πρέπει να πει από που θα βάλει φόρους».

«Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει περιθώριο δυνατότητα. Κάθε ευρώ παραπάνω θα σημαίνει πέρα από το γεγονός ότι θα ξεπεράσουμε αυτά που μας αφήνει Ευρώπη να δώσουμε στο πλαίσιο των ενισχύσεων. Κάθε μέτρο παραπάνω παράδειγμα ο διπλασιασμός των συντάξεων θα πρέπει να συνεπάγεται, για να είμαι σαφής, με φόρους στους υπόλοιπους πολίτες», προσέθεσε.

«Όπως χρειάζεται φθηνό ρεύμα ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, τόσο χρειάζεται και ο φούρναρης και ο εστιάτορας και όποιος άλλος σήμερα μας βλέπει. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο πρωτογενής τομέας και ειδικά οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχαν ανάγκες που με αυτές τις ανάγκες εξέπεμπαν SOS και γι’ αυτό και κοιτάξαμε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς να υλοποιήσουμε όσα παραπάνω μπορούσαμε. Αλλά από ένα σημείο και μετά, άνθρωποι οι οποίοι -το ξαναλέω δεν είναι όλοι οι αγρότες, είναι ένα ποσοστό, αυτοί που είναι στα μπλόκα- δεν δέχονται να έρθουν να δουν ούτε τον Πρωθυπουργό ούτε τον αρμόδιο υπουργό, ελπίζω κάποιοι από αυτούς να έρθουν, παρά τα μέτρα και τις πληρωμές, συνεχίζουν, τραβάνε το σχοινί και κάτι τέτοιο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Τους καλώ, πραγματικά να αναλογιστούν ότι εκτός από εκείνους υπάρχει και η υπόλοιπη κοινωνία. Η κυβέρνηση σε όλη την κοινωνία, σε όλους τους φορολογούμενους, ευρώ- ευρώ, μαζεύοντας χρήματα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μειώνει φόρους, προσπαθεί», προσέθεσε.

Ακόμα επεσήμανε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν δύο πτυχές. «Η μία δεν αφορά την κυβέρνηση και αφορά τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και αυτή νομίζω ότι, όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα αναλόγως με τη διαβάθμιση σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών. Υπάρχουν βέβαια διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, όταν επηρεάζονται κρίσιμες υποδομές ή τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τελωνεία, έχει και άλλο μέγεθος, άλλη απαξία αυτή η πράξη και η κυβέρνηση δια των αρμοδίων αρχών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο μέτρο του λογικού και του δυνατού να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει να επιβάλει τον νόμο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να το πει στους υπόλοιπους. Ξέρετε, αν κάποιος πάει στη ΛΕΑ με το αυτοκίνητό του θα έχει βαρύτατο πρόστιμο. Δεν μπορούμε να είμαστε κυβέρνηση απευθυνόμενη σε πολίτες δύο ταχυτήτων. Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Τώρα που οι πληρωμές έγιναν και τα μέτρα υλοποιούνται και υπάρχει υπόσχεση για ακόμα περισσότερα όταν θα υπάρχουν τα λεφτά, όχι μόνο για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, για όλους τους πολίτες, όπως κάναμε και στην ΔΕΘ- αλλά από λεφτά που υπάρχουν -στην επόμενη ΔΕΘ, στις επόμενες ανακοινώσεις πριν την επόμενη ΔΕΘ, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε πίσω στην κοινωνία αυτά που στερήθηκε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να ταλαιπωρούνται οι πολλοί, οι οποίοι στηρίζουν τους αγρότες, πράγματι, όλοι είμαστε υπέρ των παραπάνω- να ταλαιπωρούν οι λίγοι τους πολλούς».