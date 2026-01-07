Tο Ταμείο ΗΠΑ-Ουκρανίας εγκαινιάζει διαδικτυακή πύλη για πιθανά επενδυτικά έργα

Το Ταμείο Επενδύσεων Ανασυγκρότησης ΗΠΑ-Ουκρανίας (URIF), το οποίο ιδρύθηκε σε χρόνο ρεκόρ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα ορυκτά που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Απρίλιο, άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο.

Ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (DFC) εγκαινίασε σήμερα μια διαδικτυακή πύλη για όσους θέλουν να υποβάλουν προτάσεις για έργα στο νέο ταμείο ανοικοδόμησης ΗΠΑ-Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι αναμένεται να ανακοινώσει τις πρώτες επενδύσεις τους επόμενους μήνες.

Το Ταμείο Επενδύσεων Ανασυγκρότησης ΗΠΑ-Ουκρανίας (URIF), το οποίο ιδρύθηκε σε χρόνο ρεκόρ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα ορυκτά που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Απρίλιο, άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο. Εστιάζοντας σε επενδύσεις σε κρίσιμα ορυκτά και άλλους στρατηγικούς τομείς, αναμένεται να φτάσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι θέλουν να ανακοινώσουν τρία αρχικά έργα φέτος.

«Ανυπομονούμε να εξετάσουμε τις προτάσεις έργων και να πραγματοποιήσουμε τις πρώτες μας επενδύσεις τους επόμενους μήνες», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Κόνορ Κόλμαν, επικεφαλής επενδύσεων του DFC και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ταμείου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του DFC, Μπεν Μπλακ, δήλωσε ότι η έναρξη λειτουργίας της πύλης υπογραμμίζει τη δέσμευση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την εξασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, ανοίγοντας το δρόμο για επανεξετάσεις έργων και επενδύσεων που προωθούν τα κοινά εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας.

Ο DFC ανακοίνωσε ότι το ταμείο θα εξετάσει προτάσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων έργων που αφορούν κρίσιμης σημασίας ορυκτά, παραγωγής ενέργειας, μεταφοράς και εξόρυξης υδρογονανθράκων, καθώς και μεταφορών και logistics, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και αναδυόμενων τεχνολογιών.

Πολλά ενδιαφερόμενα μέλη

Οι αξιωματούχοι έχουν ήδη συνομιλίες με πολλούς ενδιαφερόμενους επενδυτές και είναι έτοιμοι να διενεργήσουν έλεγχο σε ορισμένα πιθανά έργα, δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Το Κίεβο υπέγραψε τη συμφωνία για τα ορυκτά μετά από μήνες πιέσεων από την κυβέρνηση Τραμπ, δίνοντας στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε νέα ουκρανικά έργα ορυκτών σε αντάλλαγμα για επενδύσεις, με την ελπίδα να εξασφαλίσουν τη συνεχή υποστήριξη του Τραμπ.

Η συμφωνία έχει βελτιώσει δραματικά τον διάλογο των ΗΠΑ με το Κίεβο και έχει ενισχύσει τη σχέση ΗΠΑ-Ουκρανίας, δήλωσε ο αξιωματούχος. Ωστόσο, προειδοποίησαν ότι οι επενδύσεις στη χώρα, η οποία θα σηματοδοτήσει την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, θα είναι μια περίπλοκη και απαιτητική εργασία, και οι ΗΠΑ θα επιμείνουν ότι οποιαδήποτε έργα θα ικανοποιούν τα συμφέροντα και των δύο κυβερνήσεων και θα δημιουργούν εμπορικές αποδόσεις.

Το ταμείο έχει ήδη λάβει έσοδα ύψους 23 εκατομμυρίων δολαρίων από δημοπρασίες υδρογονανθράκων, τα οποία προστίθενται στα αρχικά του κεφάλαια εκκίνησης ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, και μέχρι το τέλος του έτους «προσέγγιζε περίπου τα 200 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Είναι δομημένο έτσι ώστε να αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου και να προωθεί τις συνεπενδύσεις από άλλες χώρες και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων.

Οι επενδύσεις του ταμείου διαφέρουν από τα έργα ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς θα επικεντρωθούν σε στρατηγικούς τομείς και θα ξεκινήσουν αμέσως - όχι μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας. Θα εργαστεί επίσης για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων παράλληλα με τις επενδύσεις του, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα, είπε ο αξιωματούχος, είναι ότι θα «φέρουν σημαία τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ουκρανίας», κάτι που θα πρέπει να προσφέρει κάποια προστασία και να βοηθήσει στην προώθηση της πρόσθετης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις προσπάθειες για την ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

