Ξεπέρασαν τα 3 εκατ. οι πωλήσεις οχημάτων της Gelly το 2025

Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο των 3 εκατομμυρίων μονάδων που είχε τεθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Οι συνολικές πωλήσεις της Geely to 2025 ανήλθαν σε 3.024.567 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 39% σε ετήσια βάση. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο των 3 εκατομμυρίων μονάδων που είχε τεθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) έφθασαν τις 1.687.767 μονάδες, αυξημένες κατά 90% σε ετήσια βάση, ενώ στον τομέα των οχημάτων εσωτερικής καύσης (ICE) οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.214.132 μονάδες το 2025. Φέτος, η εταιρεία σχεδιάζει την παρουσίαση περίπου 10 νέων μοντέλων που θα τονώσουν εκ νέου την πορεία της.

