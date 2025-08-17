BBC: Η νευρικότητα των Ευρωπαίων ηγετών μετά την Αλάσκα τους στέλνει άμεσα στην Ουάσινγκτον

Για μια άνευ προηγουμένου στιγμή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα κάνει λόγο σε ανάλυση του το βρετανικό Μέσο.

Για μια άνευ προηγουμένου στιγμή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα κάνει λόγο σε ανάλυση του το BBC, μετά την ανακοίνωση της αποστολής των Ευρωπαίων ηγετών που θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της συνόδου του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Όπως αναφέρει το βρετανικό Μέσο, η διαχείριση του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί μέρος της διπλωματικής προσπάθειας εδώ – ειδικά υπό το φως όσων συνέβησαν την τελευταία φορά που ο Πρόεδρος Ζελένσκι επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον, και του πόσο καταστροφική ήταν η συνάντηση, με εκείνες τις οργισμένες σκηνές μπροστά στα μέσα ενημέρωσης στο Οβάλ Γραφείο.

Έχουμε, λοιπόν, μια άνευ προηγουμένου στιγμή – με έναν πολύ σημαντικό αριθμό από τα μέλη της "συμμαχίας των προθύμων" να έχουν πλέον επιβεβαιώσει ότι θα παραστούν σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο.»

«Ένας βασικός στόχος θα είναι να προωθηθεί η ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία – ιδίως από τη στιγμή που η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν φαίνεται να βρίσκεται πραγματικά στο τραπέζι.

Θα επιδιώξουν επίσης να θέσουν “εδαφικά ζητήματα” στον Πρόεδρο Τραμπ και να υπογραμμίσουν τη συνεχιζόμενη στήριξή τους προς την Ουκρανία.

Αυτό που αρχικά ήταν μια διμερής συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου Ζελένσκι, τώρα φαίνεται να έχει επεκταθεί – αν και μια κατ’ ιδίαν συνάντηση ενδέχεται ακόμα να πραγματοποιηθεί – καθώς πληθώρα Ευρωπαίων ηγετών καταφθάνει για μια κοινή ακρόαση με τον Αμερικανό πρόεδρο.»

«Όσοι διατηρούν καλές σχέσεις με τον Τραμπ έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να του καλλιεργήσουν ευνοϊκή διάθεση εκ μέρους του Προέδρου Ζελένσκι, ιδίως μετά εκείνη την «καταστροφική» συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Όπως έχουν τώρα τα πράγματα, πρόκειται για μια πραγματικά άνευ προηγουμένου συγκέντρωση. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε άλλη φορά όπου τόσοι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες – σε τόσο μικρό χρονικό περιθώριο – δήλωσαν ότι θα διασχίσουν τον Ατλαντικό για να ασκήσουν πίεση σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Είναι φανερό πως υπάρχει κάποια νευρικότητα μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα μεταξύ των Προέδρων Τραμπ και Πούτιν – και γι’ αυτό ταξιδεύουν μαζικά για να μεταφέρουν προσωπικά το μήνυμά τους στον Αμερικανό πρόεδρο, καταλήγει το BBC.