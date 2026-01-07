Πετρέλαιο: Νέα πτώση καθώς ο Τραμπ περιμένει εξαγωγές από την Βενεζουέλα

Νέες απώλειες σημείωσαν οι τιμές πετρελαίου την Τετάρτη, με τους ειδικούς της αγοράς να επικεντρώνονται στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι υψηλής ποιότητας», ανακοίνωσε ο Τραμπ εξηγώντας ότι «αυτό το πετρέλαιο θα πωληθεί στις τιμές της αγοράς», δηλαδή έναντι άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις σημερινές τιμές.

Πρόκειται για μία κίνηση που θα αυξήσει τις προμήθειες στον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 77 σεντς, ή 1,22%, στα 59,96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό West Texas Intermediate των ΗΠΑ διολίσθησε 1,14 δολάρια, ή 2%, στα 55,99 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς υποχώρησαν περισσότερο από 1 δολάριο το βαρέλι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, με την αγορά να αναμένει άφθονη παγκόσμια προσφορά φέτος.

Η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας αρχικά θα μπορούσε να απαιτήσει την αναδρομολόγηση φορτίων που προορίζονταν για την Κίνα, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Η Βενεζουέλα έχει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, τα οποία δεν μπορεί να μεταφέρει από τα μέσα Δεκεμβρίου λόγω του αποκλεισμού στις εξαγωγές που επέβαλε ο Τραμπ. Ο αποκλεισμός ήταν μέρος μιας εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ κατά της κυβέρνησης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία κορυφώθηκε με τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις το Σαββατοκύριακο. Ανώτατοι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας χαρακτήρισαν τη σύλληψη του Μαδούρο απαγωγή και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να κλέψουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

«Οι όγκοι είναι αρκετά μικροί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο», δήλωσε ο Όλε Χβάλμπιε, αναλυτής εμπορευμάτων στην SEB. «Αν κοιτάξετε το συνολικό SPR (Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου) των ΗΠΑ, αυτό ανέρχεται τώρα σε 413 εκατομμύρια βαρέλια. Συγκρίνοντας λοιπόν αυτό με 30 ή 50 εκατομμύρια βαρέλια, οι όγκοι δεν είναι τόσο σημαντικοί».

Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν επίσης ένα άδειο πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία, που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, στον Ατλαντικό Ωκεανό την Τετάρτη.

Στήριξη στις τιμές παρέχει το γεγονός ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια στα 419,1 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 2 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA). Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει αύξηση 447.000 βαρελιών.

Τα αποθέματα βενζίνης των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,7 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα, σύμφωνα με την EIA, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για αύξηση 3,2 εκατομμυρίων βαρελιών.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτίμησαν ότι η αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει σε πλεόνασμα έως και 3 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, βασιζόμενοι στην ασθενή αύξηση της ζήτησης πέρυσι και στην αυξανόμενη προσφορά από παραγωγούς εντός και εκτός ΟΠΕΚ.

Ωστόσο, η προοπτική υψηλότερων, φθηνά εξορυγμένων εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας θα μπορούσε να σταματήσει την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας στις ΗΠΑ και αλλού, ανέφεραν σε σημείωμα την Τετάρτη οι αναλυτές της BMI, μονάδα της Fitch Solutions.