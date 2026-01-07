Χρυσός: Απώλειες 1% καθώς οι επενδυτές «κλειδώνουν» τα κέρδη - «Βουτιά» για το ασήμι

Απώλειες στα επίπεδα του 1% σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν τα κέρδη τους.

Απώλειες στα επίπεδα του 1% σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν τα κέρδη τους μετά από το πρόσφατο ράλι, αν και τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ενίσχυσαν τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, κατάφεραν να φρενάρουν την πτωτική τάση.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε 0,9% στα 4.445,32 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά είχε φτάσει να χάνει έως και 1,7% στα 4.422,89 δολάρια. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ, παραδόσεως Φεβρουαρίου, έκλεισαν κατά 0,7% χαμηλότερα στα 4.462,50 δολάρια

«Βλέπουμε τη σημερινή υποχώρηση ως γενική ρευστοποίηση κερδών μετά από αυτή την πρόσφατη άνοδο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μέγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Ωστόσο, τα πιο αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση συνεχίζουν να υποστηρίζουν την υπόθεση για χαλάρωση της Fed, η οποία έχει στηρίξει τις τιμές του χρυσού πρόσφατα, πρόσθεσε.

Οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, αφού αυξήθηκαν οριακά τον Οκτώβριο, ενώ μια ξεχωριστή έκθεση της ADP έδειξε ότι οι ιδιωτικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο.

Εν τω μεταξύ, η γεωπολιτική αβεβαιότητα παρέμεινε μετά την αιχμαλωσία του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, το Σαββατοκύριακο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει σχέδια την Τρίτη για διύλιση και πώληση αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας, ενώ ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ξεχωριστά τις συζητήσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής στρατιωτικής εμπλοκής.

Την ίδια στιγμή, η κεντρική τράπεζα της Κίνας επέκτεινε το σερί αγορών χρυσού για 14ο συνεχόμενο μήνα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Τα στοιχεία από την Κίνα «συνεχίζουν να δείχνουν ισχυρή ζήτηση που βλέπουμε από την Ασία και για άλλη μια φορά, ένας ακόμη λόγος για τον οποίο έχουμε δει αυτή την πρόσφατη ώθηση προς τα πάνω», δήλωσε ο Μέγκερ.

Μεταξύ άλλων μετάλλων, το ασήμι spot «βούτηξε» 4,1% στα 77,93 δολάρια ανά ουγγιά.

Η HSBC αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του ασημιού για το 2026 στα 68,25 δολάρια, αλλά προειδοποίησε για αστάθεια καθώς η προσφορά μειώνεται, ενώ η Goldman Sachs προβλέπει ότι τα λιγοστά αποθέματα του Λονδίνου θα οδηγήσουν σε απότομες διακυμάνσεις και σε ανοδικές τάσεις που θα οδηγήσουν σε πιέσεις, οι οποίες αργότερα ενδέχεται να αντιστραφούν.

Η τιμή spot πλατίνας υποχώρησε κατά 6,5% στα 2.285,75 δολάρια, ενώ το παλλάδιο διολίσθησε 5,2% χαμηλότερα στα 1.727,40 δολάρια.