Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ρωσικό τάνκερ στον Ατλαντικό - «Πράξη πειρατείας» λέει η Μόσχα

Την έντονη αντίδραση της Ρωσίας προκαλεί η σύλληψη του υπό ρωσική σημαία πετρελαιοφόρου «Marinera» από την αμερικανική ακτοφυλακή στον βόρειο Ατλαντικό, με την Μόσχα να μιλά για «πράξη πειρατείας».

Μάλιστα, απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των πολιτών της που επιβαίνουν στο πετρελαιοφόρο και την ταχεία επιστροφή τους στην πατρίδα τους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ συνέλαβαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία που παρακολουθούνταν από ρωσικό υποβρύχιο, αφού το καταδίωξαν για περισσότερο από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να μπλοκάρει τις εξαγωγές βενεζουελάνικου πετρελαίου, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη φορά στην πρόσφατη μνήμη που ο αμερικανικός στρατός συλλαμβάνει πλοίο που φέρει ρωσική σημαία.

Το Marinera, που έφερε αρχικά την επωνυμία Bella-1, είχε διαφύγει αρχικά του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων στην Καραϊβική, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ' αυτό. Η σημερινή προσπάθεια σύλληψής του στον Ατλαντικό, κοντά στην Ισλανδία, αναφέρθηκε πρώτη φορά από το Ρόιτερς.

Σε ανάρτηση στο X, η διοίκηση Ευρώπης του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνέλαβε το πλοίο για παραβίαση κυρώσεων των ΗΠΑ.

«Ο αποκλεισμός βενεζουελανικού πετρελαίου που είναι παράνομο και υπόκειται σε κυρώσεις παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ -- οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σε απάντηση στην ανάρτηση αυτή.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Ρόιτερς και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δήλωσαν ότι η σημερινή επιχείρηση διεξαγόταν από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέδραμαν αρχικά στην επιχείρηση, όμως αποχώρησαν από το πλοίο, το οποίο βρίσκεται τώρα υπό τον έλεγχο της Ακτοφυλακής, είπε ένας από τους αξιωματούχους.

Επιπλέον, η αμερικανική επιχείρηση είχε τη στήριξη της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας και ενός εκ των στρατιωτικών σκαφών της, κάτι που σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι ήταν μέρος των «προσπαθειών παγκοσμίως για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά της παράκαμψης των κυρώσεων».

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας η επιχειρησιακή συνδρομή έγινε «έπειτα από αίτημα βοήθειας των ΗΠΑ».

Οι αξιωματούχοι στο Ρόιτερς πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου. Δεν είναι σαφές πόσο κοντά βρίσκονταν τα πλοία στην επιχείρηση, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις αντιπαράθεσης των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Το όνομα και το ακριβές καθεστώς του πλοίου αποτελούν αντικείμενο διαφωνιών. Για την Ουάσιγκτον, ονομάζεται Bella 1, που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2024 για τις φερόμενες διασυνδέσεις του με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ, αυτό το πετρελαιοφόρο άλλαξε σημαία και ονομασία «σε μια απεγνωσμένη και μάταιη προσπάθεια να αποφύγει τη δικαιοσύνη».

Η Μόσχα το αποκαλεί Marinera και λέει πως έλαβε την 24η Δεκεμβρίου μια «προσωρινή άδεια» να πλέει υπό ρωσική σημαία.

Και δεύτερο τάνκερ στα χέρια των ΗΠΑ

Σε μια χωριστή εξέλιξη, η αμερικανική Ακτοφυλακή αναχαίτισε επίσης στα λατινοαμερικανικά ύδατα ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα.

Η νότια διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε πως το υπό σημαία Παναμά σούπερ τάνκερ Μ Sophia, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, συνελήφθη πριν από την αυγή και χαρακτηρίστηκε «μηχανοκίνητο, χωρίς εθνικότητα υποκείμενο σε κυρώσεις δεξαμενόπλοιο σκιώδους στόλου».

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

«Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ συνοδεύει το M/T Sophia στις ΗΠΑ για τελική διευθέτηση», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η νότια διοίκηση.

Η σύλληψη μεταδόθηκε πρώτη φορά από το Ρόιτερς.

Είχε αναχωρήσει από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας στις αρχές Ιανουαρίου στο πλαίσιο ενός στόλου πλοίων που μετέφεραν βενεζουελάνικο πετρέλαιο στην Κίνα με κλειστό τον πομποδέκτη του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης AIS, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα και πηγές.

Ρωσία: Η κατάληψη του Marinera αποτελεί πειρατεία

Η σύλληψη του πλοίου σημειώθηκε μερικές μόλις ημέρες αφότου ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ εφόρμησαν στο Καράκας πριν από την αυγή το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου, σε μια φονική επιδρομή για να αιχμαλωτίσουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και να τον μεταφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αμερικανικός στρατός τον παρέδωσε στις ομοσπονδιακές αρχές για να του ασκήσουν δίωξη για κατηγορίες που περιλαμβάνουν διακίνηση ναρκωτικών.

Δεν είναι σαφές πού ακριβώς θα πάει τώρα το πλοίο, όμως πηγές δήλωσαν ότι είναι πιθανό να εισέλθει σε βρετανικά χωρικά ύδατα.

Το δεξαμενόπλοιο είναι το πιο πρόσφατο τάνκερ που γίνεται στόχος της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την εκστρατεία πίεσης εναντίον της Βενεζουέλας.

Πετρέλαιο

Ανώτατοι Βενεζουελάνοι αξιωματούχοι έχουν αποκαλέσει απαγωγή την αιχμαλώτιση του Μαδούρο και έχουν κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να κλέψουν τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, που σύμφωνα με εκτιμήσεις είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Με τη σειρά τους, ο Τραμπ και ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει τη Βενεζουέλα ότι κλέβει πετρέλαιο των ΗΠΑ, αναφερόμενοι προφανώς στην εθνικοποίηση του πετρελαϊκού τομέα της χώρας σε διάφορα στάδια τον προηγούμενο μισό αιώνα.

Η Βενεζουέλα έχει φορτώσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια σε δεξαμενές αποθήκευσης που δεν μπόρεσε να μεταφέρει λόγω του αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εξαγωγές από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι το Καράκας και η Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγωγή βενεζουελανικού αργού, αξίας έως 2 δισ. δολαρίων, στις ΗΠΑ, μια συμφωνία που θα εκτρέψει εφοδιασμό από την Κίνα βοηθώντας παράλληλα τη Βενεζουέλα να αποφύγει βαθύτερες περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου.

Μια τέτοια συμφωνία θα ήταν μια ισχυρή ένδειξη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανταποκρίνεται στην απαίτηση του Τραμπ οι αρχές εκεί να δώσουν πρόσβαση σε πετρελαϊκές εταιρίες των ΗΠΑ διαφορετικά θα κινδυνεύσουν με περαιτέρω στρατιωτικές επεμβάσεις.

Ο Τραμπ έχει πει πως θέλει η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες να δώσει στις ΗΠΑ και σε ιδιωτικές εταιρίες «πλήρη πρόσβαση» στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας.

Αφότου οι ΗΠΑ επέβαλαν ενεργειακές κυρώσεις στη Βενεζουέλα το 2019, έμποροι και διυλιστήρια που αγοράζουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα κατέφυγαν στον «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων τα οποία αποκρύπτουν την τοποθεσία τους, ή σε πλοία που υπόκεινται ήδη σε κυρώσεις για μεταφορά ιρανικού ή ρωσικού πετρελαίου.

Ο σκιώδης στόλος θεωρείται εκτεθειμένος σε ενδεχόμενα τιμωρητικά μέτρα από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αναλυτές στον χώρο της ναυτιλίας.

Ο ανώτερος Ρώσος βουλευτής Αντρέι Κλίσας, που εκπροσωπεί το κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία», δήλωσε ότι η κατάληψη του υπό ρωσική σημαία δεξαμενοπλοίου ήταν μια ενέργεια εντελώς πειρατική, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχασε κάθε επαφή με το δεξαμενόπλοιο, Marinera, μόλις οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε αυτό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ