Τραμπ για Ουκρανία: Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία και να υπάρξει ένταξη στο NATO

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Ο πόλεμος να τελειώσει «γρήγορα» αλλά αξιόπιστα

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνοντας στην Ουάσιγκτον τόνισε πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», σε ανάρτησή του μέσω X.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.

Εχθές, δήλωσε ότι η «απόφαση» των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν στην Ουκρανία «εγγυήσεις ασφαλείας» για να σταματήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι «ιστορική». «Εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής δουλειάς μας, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ πρακτικές, να παρέχουν προστασία στο έδαφος, στους αιθέρες και στη θάλασσα, και πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Κυριακής η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου, ενώ είχε προηγηθεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων».

«Χαίρομαι που θα συνοδεύσω τον Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα,» δήλωσε η φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε για όσο χρειαστεί». Όπως τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης.

Η πρώτη συνάντηση που διεξάγεται υπό αυτό το σχήμα

Εκτός από τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον θα βρεθούν σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει αρχικά συνομιλίες μόνο με τον Τραμπ στις 13:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στη συνέχεια θα πάρουν μέρος στις συζητήσεις και οι Ευρωπαίοι ηγέτες (στις 22:00 ώρα Ελλάδας).

Κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον σήμερα ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία «επιθυμεί βαθιά να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος γρήγορα και με αξιόπιστο τρόπο», όμως διευκρίνισε ότι «η ειρήνη θα πρέπει να έχει διάρκεια», αντίθετα με τις εγγυήσεις που δόθηκαν στο Κίεβο μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ή τις συμφωνίες που υπέγραψε με τη Μόσχα μετά την προσάρτηση της Κριμαίας και την έναρξη του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία.