Χριστοδουλίδης: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια αυτόνομη και εξωστρεφής ΕΕ

Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να συνδυάζει τη στρατηγική της αυτονομία με τη διεθνή της εξωστρέφεια, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα και τους πολίτες της, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στον χαιρετισμό του στην επίσημη εκδήλωση έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο πρόεδρος τόνισε ότι η Κύπρος, ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και σε μια περιοχή γεμάτη προκλήσεις, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής, προωθώντας τον διάλογο, τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση, «πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος».

Επίσης, ανέφερε ότι για αυτή την Ευρώπη θα εργαστεί η Κυπριακή Προεδρία εξ ονόματος των 27 κρατών-μελών και των 450 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, σημειώνοντας ότι όσο πιο ενωμένη, αξιόπιστη και εξωστρεφής είναι η Ένωση, τόσο περισσότερη ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική θα προσφέρει στους πολίτες της, με τελικό στόχο «περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περισσότερη Ευρώπη μέσα από μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή προς τον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ