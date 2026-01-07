Κλιμακώνουν οι αγρότες σε Νίκαια, Μάλγαρα και Μπράλο - Ποια μπλόκα ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη

Από αύριο στις 10:00 το πρωί αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή του Μπράλου πριν ακόμη φτάσουν ενισχυτικές δυνάμεις με τρακτέρ από άλλα μπλόκα.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα μπλόκα Νίκαιας, Μπράλου και Μαλγάρων, μετά τις σημερινές κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα που εξειδίκευσαν σε συνέντευξη Τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Διαβάστε ακόμα - Άρειος Πάγος για αγρότες: Να εφαρμοστεί άμεσα η παραγγελία για τα μπλόκα

Ειδικότερα, οι αγρότες από την Καρδίτσα, τον Δομοκό και την Αταλάντη ανακοίνωσαν πως αύριο θα μετακινηθούν στον κόμβο του Μπράλου με τα τρακτέρ τους, ενώ από τις 10:00 το πρωί αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή.

Με ομόφωνη απόφαση τους οι αγρότες της περιοχής ζητούν, παράλληλα, συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών και όχι μεμονωμένους αγρότες από κάθε μπλόκο.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων

Κλιμακώνονται οι αποκλεισμοί σε Μάλγαρα και Νίκαια Λάρισας

Την ίδια στιγμή, στη Νίκαια της Λάρισας ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του μπλόκου, με τους αγρότες να αποφασίζουν κλιμάκωση του αγώνα τους και συνέχιση των αποκλεισμών, από τη στιγμή που, όπως τονίζουν, η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τα βασικά αιτήματά τους.

Οι αγρότες του μπλόκου, αμέσως μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι, εξέφρασαν τη διαφωνία τους, εκτιμώντας ότι δεν καλύπτονται τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, αύριο, Πέμπτη, στις 11:00, προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προβλέπεται προηγουμένως συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν ικανοποιούν τους αγρότες, και πως από την Πέμπτη ξεκινούν κινητοποιήσεις στα Τέμπη.

Στο πλαίσιο του συντονισμού με τα υπόλοιπα μπλόκα σε πανελλαδικό επίπεδο, τέθηκε επίσης πρόταση για αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων, καθώς και παρεμβάσεις σε παρακαμπτήριους δρόμους.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πραγματοποίηση νέας πανελλαδικής διάσκεψης το Σαββατοκύριακο, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης αποφάσισαν αποκλεισμό της Ε.Ο. από τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης και για 48 ώρες.

Την ίδια ώρα, θα ακολουθήσει πανελλαδική σύσκεψη για να υπάρχει μια ενιαία στάση όλων των μπλόκων με στόχο συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, μετά από γενική συνέλευση των αγροτών αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστός για 48 ώρες μόνο για τα φορτηγά, από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 12:00 έως το Σάββατο στις 12:00.

Τι αποφάσισε το μπλόκο της Λακωνίας

Σε ανακοινώσεις προχώρησε η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου της Λακωνίας. Γνωστοποιεί, ότι, συνεχίζει και κλιμακώνει τον αγώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 4ης Ιανουαρίου 2026, στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων. Με βάση τα παραπάνω, η Συντονιστική της Λακωνίας, γνωστοποίησε τα εξής:

Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 5 το απόγευμα, θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης, στο χώρο του μπλόκου.

Θα ενισχύσει με την παρουσία της το 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Η Συντονιστική της Λακωνίας, δηλώνει, ότι, θα συνεχίσει μαχητικά και δυναμικά, ώστε να οδηγηθούν οι παραγωγοί στη νίκη. Επίσης, δηλώνει, ότι δεν θα λυγίσει απ’ τα τελεσίγραφα (τα χαρακτηρίζει εκβιαστικά) και τις κυβερνητικές απειλές.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζήτησαν με επιστολή τους αγρότες από 14 μπλόκα

Επιστολή με την οποία ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέστειλαν στον υπουργό Κ. Τσιάρα, εκπρόσωποι 14 αγροτικών μπλόκων, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αξιολογήσουν τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τον πρωτογενή τομέα και να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στη σύσκεψη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή τους, συμμετείχαν εκπρόσωποι μπλόκων από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πάτρα.

Σχετικά με τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και άλλα κυβερνητικά στελέχη, οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη σημειώνουν ότι προκύπτουν δύο βασικές διαπιστώσεις. Αφενός, η ανακοίνωση συγκεκριμένων θέσεων και οικονομικών μεγεθών δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Αφετέρου, υπογραμμίζεται ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

«Κατά κοινή ομολογία, έχοντας πλέον ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη, δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης διαλόγου κυβέρνησης και αγροτών. Υπάρχουν, όμως, πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα, τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις ούτε αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Η αποψινή συνάντηση της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, ενώ οι εκπρόσωποι των μπλόκων έχουν ήδη ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αναμένουν τον ορισμό του ραντεβού για την έναρξη των συζητήσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, ertnews.gr