Ειδήσεις | Ελλάδα

Απαγορευτικό απόπλου από τη Ραφήνα προς τις Κυκλάδες την Πέμπτη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Απαγορευτικό απόπλου από τη Ραφήνα προς τις Κυκλάδες την Πέμπτη
Πιο συγκεκριμένα, δε θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», ενώ ακυρώνονται τα αυριανά (08/01) δρομολόγια και του πλοίου «Andros Queen».

Απαγορευτικό απόπλου μπαίνει σε ισχύ την Πέμπτη (08/01), για όλα τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας προς τα νησιά των Κυκλάδων, λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», ενώ ακυρώνονται τα αυριανά (08/01) δρομολόγια και του πλοίου «Andros Queen».

Λόγω των καιρικών συνθηκών, τις επόμενες ώρες ενδέχεται να υπάρξουν κι άλλες τροποποιήσεις στα δρομολόγια με προορισμό από και προς τις Κυκλάδες.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για περισσότερες πληροφορίες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ποδαρικό» με πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών - Ακριβά ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί

Με Φιντάν και Κούσνερ στο Παρίσι ο Κυριάκος - Φουλ επίθεση κατά Αλέξη η Καρυστιανού - Πολάκης ζητάει την ευρω-έδρα

Αναμονή για την ΕΤΕ - Ράλι σε χαλκό και χρυσό - Το τρένο της Ευρώπη Holdings

tags:
Λιμάνια
Κακοκαιρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider