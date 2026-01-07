Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Ο ΥΠΕΞ Σιμπίχα χαιρετίζει τη σύλληψη ρωσικού τάνκερ στον Βόρειο Ατλαντικό

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα πως το Κίεβο χαιρετίζει τη σύλληψη από τις ΗΠΑ ενός υπό ρωσική σημαία πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα.

«Η σύλληψη πλοίου με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό υπογραμμίζει τον αποφασιστικό, ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ και του προέδρου Τραμπ», αναφέρει ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Χαιρετίζουμε μια τέτοια προσέγγιση στην αντιμετώπιση της Ρωσίας: δράση, όχι φόβος. Αυτό αφορά επίσης την ειρηνευτική διαδικασία και την προσπάθεια επίτευξης διαρκούς ειρήνης», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

