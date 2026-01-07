Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε σε δύο λιμάνια κοντά στην Οδησσό

Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε σε δύο λιμάνια κοντά στην Οδησσό
Η διοίκηση λιμένων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα λιμάνια που δέχθηκαν επίθεση ήταν το Τσόρνομορσκ και το Πιβντένι.

Η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε δύο ρωσικά λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και των τραυματισμό πέντε άλλων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Λιμενικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές που περιείχαν φυτικό έλαια υπέστησαν ζημιές, είπε ο Κουλέμπα.

Η διοίκηση λιμένων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα λιμάνια που δέχθηκαν επίθεση ήταν το Τσόρνομορσκ και το Πιβντένι.

