Wall Street: Έχασε το momentum (και) δια χειρός Τραμπ

Το δυνατό ξεκίνημα της Wall Street το 2026 έδειξε να ξεφουσκώνει την Τετάρτη, με τους δείκτες να χάνουν την δυναμική από την χθεσινή συνεδρίαση των ρεκόρ.

Το δυνατό ξεκίνημα της Wall Street το 2026 έδειξε να ξεφουσκώνει την Τετάρτη, με τους δείκτες να χάνουν την δυναμική από την χθεσινή συνεδρίαση των ρεκόρ, και σε αυτό έβαλε το χεράκι του και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθώς δύο αναρτήσεις του, μία για την αμυντική βιομηχανία και μία για την αγορά κατοικίας, προκάλεσαν μίνι πονοκεφάλους, η κάθε μία για συγκεκριμένους λόγους. Την ίδια ώρα οι επενδυτές, προτίμησαν να κλειδώσουν τα χθεσινά κέρδη και παράλληλα να αναλύσουν τη νέα έκθεση της ADP για την απασχόληση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,94% ή 465,89 μονάδες στις 48.996 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε 0,34% στις 6.921 μονάδες. O τεχνολογικός Nasdaq κατάφερε να παραμείνει σε θετικό έδαφος προσθέτοντας 0,16% στις 23.584 μονάδες.

Ισχυρό χτύπημα δέχθηκαν οι μετοχές των κατασκευαστών κατοικιών μετά την πρόταση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απαγορευτεί η αγορά μονοκατοικιών από τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, θέλοντας να καταστήσει την αγορά κατοικιών πιο προσιτή.

«Για πολύ καιρό, η αγορά και η κατοχή ενός σπιτιού θεωρούνταν η κορωνίδα του Αμερικανικού Ονείρου. Ήταν η ανταμοιβή για τη σκληρή εργασία και την ορθή πράξη, αλλά τώρα, λόγω του υψηλού πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν και τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, αυτό το Αμερικανικό Όνειρο είναι ολοένα και πιο μακριά από πάρα πολλούς ανθρώπους, ειδικά τους νεότερους Αμερικανούς», επεσήμανε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social

«Για αυτόν τον λόγο, και για πολύ περισσότερους, λαμβάνω αμέσως μέτρα για να απαγορεύσω στους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές να αγοράζουν περισσότερες μονοκατοικίες και θα καλέσω το Κογκρέσο να το κωδικοποιήσει. Οι άνθρωποι ζουν σε σπίτια, όχι σε εταιρείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι μετοχές εταιρειών όπως της PulteGroup όσο και της D.R. Horton, υποχώρησαν περίπου στο -3,5%, ενώ εκείνη του επενδυτικού κολοσσού, της Blackstone, έφτασε να υποχωρεί μέχρι και πάνω από 9%, για να κλείσει τελικά στο -5,7%.

Στο άλλο social media χτύπημα του Τραμπ, πάντα μέσα από το αγαπημένο του Truth Social, ανακοίνωσε ότι «δεν θα επιτρέψει» στις εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας εταιρείες να εκδίδουν μερίσματα ή να προχωρούν σε προγράμματα επαναγοράς μετοχών, μέχρι αυτές επιταχύνουν την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού αλλά και απαντήσουν στις αιτιάσεις του για τον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας. Σε μακροσκελή ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε σφοδρή κριτική στις αποδοχές των στελεχών των αμυντικών εργολάβων, αποκαλώντας τις «υπερβολικές και αδικαιολόγητες». «Οι αμυντικές εταιρείες δεν παράγουν τον Μεγάλο Στρατιωτικό Εξοπλισμό μας αρκετά γρήγορα και, μόλις παραχθεί, δεν τον συντηρούν σωστά ή γρήγορα», τόνισε.

Μέχρι αυτές οι εταιρείες να κατασκευάσουν νέες μονάδες παραγωγής, «κανένα στέλεχος δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να κερδίζει πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι μετοχές των General Dynamics, Lockheed Martin και Northrop Grumman κλονίστηκαν γερά, αφού υποχώρησαν -4,12%, 4,82% και 5,5% αντίστοιχα η καθεμία μετά τα σχόλια Τραμπ.

Οι κινήσεις στην υπόλοιπη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ ήταν ως επί το πλείστον ήσυχες, συμπεριλαμβανομένης της Warner Bros. Discovery, αφού απέρριψε εκ νέου μια προσφορά εξαγοράς από την Paramount, δίνοντας ουσιαστικά το πράσινο φως στην Netflix.

Η μετοχή της Warner Bros. Discovery αυξήθηκε κατά 0,3%, ενώ της Paramount Skydance υποχώρησε κατά 1% και του Netflix πρόσθεσε 0,3%.

Στην αγορά πετρελαίου, οι τιμές του αργού μειώθηκαν μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι η Βενεζουέλα θα παρέχει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όσο αφορά την νέα έκθεση της ADP για την απασχόληση που δημοσιεύθηκε σήμερα, αυτή έδειξε πως οι μισθοδοσίες ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν ελφρώς χαμηλότερα από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο, με τις αμερικανικές εταιρείες να προσθέτουν 41.000 θέσεις εργασίας έπειτα από την αναθεωρημένη μείωση κατά 29.000 τον Νοέμβριο. Σε έρευνα του Reuters οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση κατά 47.000 θέσεις.