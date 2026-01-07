«Ποδαρικό» με πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών - Ακριβά ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί

Πρέσινγκ της ΑΑΔΕ στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο. Με χρέη στην εφορία πάνω από 3,89 εκατ. φορολογούμενοι. Υπό την απειλή κατασχέσεων τραπεζικών καταθέσεων 2,3 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το πρώτο ηλεκτρονικό σφυρί της ΑΑΔΕ για το 2026 αναμένεται να χτυπήσει την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Στον πρώτο πλειστηριασμό της χρονιάς για ακίνητα οφειλετών του Δημοσίου βγαίνουν ακριβά ακίνητα σε Μύκονο και Σύρο ενώ στη λίστα με τους πλειστηριασμούς ακινήτων που έχουν δρομολογηθεί περιλαμβάνονται κατοικίες, γραφεία, οικόπεδα και αγροτεμάχια, με ακίνητα στη Μύκονο, την Κηφισιά και τη Σύρο να ξεχωρίζουν.

Το ακριβότερο ακίνητο που βγαίνει στο σφυρί βρίσκεται στη Μύκονο με την τιμή πρώτης προσφοράς να φτάνει τα 3,8 εκατ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ με όπλα τις κατασχέσεις και τους e-πλειστηριασμούς ανεβάζει ταχύτητα και εντείνει το πρέσινγκ στους οφειλέτες προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Το μέτρο των πλειστηριασμών θα επεκταθεί τους επόμενους μήνες σε μια προσπάθεια να οδηγηθούν οι φορολογούμενοι στο ταμείο για κλείσιμο των ανοιχτών τους λογαριασμών. Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι μεγαλοοφειλέτες ενώ στο σφυρί βγαίνουν ακίνητα όλων των κατηγοριών. Από κατοικίες, αποθήκες, επαγγελματικά κτίρια, καταστήματα, οικόπεδα μέχρι αγροτεμάχια.

Ακίνητα που βγαίνουν στο σφυρί

Από τον κατάλογο των προγραμματισμένων πλειστηριασμών ξεχωρίζουν:

Οικόπεδο 1.200 τ.μ. με κτίσμα 374 τ.μ στη Κηφισιά με τιμή πρώτης προσφοράς 815.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού 14 Ιανουαρίου 2026.

Αγροτεμάχιο 4.400 τ.μ. με ξερολιθιά στη Μύκονο με τιμή πρώτης προσφοράς: 370.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού 14 Ιανουαρίου 2026.

Αγροτεμάχιο 4.749 τ.μ. στη Σύρο με τιμή πρώτης προσφοράς 246.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Δύο αγροτεμάχια συνολικής έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων, με μεζονέτες, αποθήκες και γκαράζ στη Μύκονο. H τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 3,88 εκατ. ευρώ ενώ ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιανουαρίου 2026.

Το σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ προβλέπει εντατικοποίηση και επέκταση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης καθώς τα χρέη στην εφορία διογκώνονται και με βάση τα τελευταία στοιχεία έχουν φτάσει τα 112,5 δισ. ευρώ. Ο συνολικός αριθμός οφειλετών ανέρχεται σε 3,89 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα και με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων απειλούνται πάνω από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι ενώ 1,63 εκατ. οφειλέτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα.

Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι για υψηλές οφειλές η εφορία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων με υπό προϋποθέσεις εξαίρεση της πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με τη διαδικασία πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης ο φορολογούμενος στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

Εφόσον ο οφειλέτης εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας, υποχρεούται , μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο σε 4 μήνες από την κατάσχεση να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου.