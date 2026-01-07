Ρούμπιο: «Σταθερότητα, ανάκαμψη, μετάβαση» είναι το τρίπτυχο του σχεδίου για τη Βενεζουέλα

«Δεν θέλουμε να βυθιστεί στο χάος», δήλωσε ο Ρούμπιο, αφότου ενημέρωσε αμερικανούς γερουσιαστές σχετικά με τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα.

Η υλοποίηση των αμερικανικών σχεδίων στη Βενεζουέλα θα ξεκινήσει μόλις διασφαλιστεί η σταθερότητα στη χώρα, στον απόηχο της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αυτό τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, εξηγώντας πως θα ακολουθήσουν οι προσπάθειες με στόχο την ανάκαμψη της Βενεζουέλας – υπό την εποπτεία της Ουάσινγκτον – και η τελευταία φάση θα αφορά την περίοδο μετάβασης.

«Δεν θέλουμε να βυθιστεί στο χάος», δήλωσε ο Ρούμπιο, αφότου ενημέρωσε αμερικανούς γερουσιαστές σχετικά με τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα.

«Η δεύτερη φάση θα αφορά αυτό που αποκαλούμε "ανάκαμψη" και θα διασφαλίζει ότι οι αμερικανικές, δυτικές και άλλες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στην αγορά της Βενεζουέλας με δίκαιο τρόπο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, συνέχισε ο Ρούμπιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η «διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης στη Βενεζουέλα, ώστε στελέχη της αντιπολίτευσης να αμνηστευτούν, να αποφυλακιστούν ή να επαναπατριστούν προκειμένου να αρχίσει η ανασυγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών».

«Ακολούθως, η τρίτη φάση θα αφορά φυσικά τη μετάβαση», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ