Απώλειες στις ευρωαγορές πλην DΑΧ - Τέταρτη ημέρα κερδών στις μετοχές άμυνας λόγω Γροιλανδίας

Τρέχουν οι εξελίξεις με τις ΗΠΑ να καταλαμβάνουν ρωσικά και μη τάνκερ, την ίδια ώρα που ο Τραμπ αφήνει υπόνοιες περί προσάρτησης της Γροιλανδίας.

Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν την συνεδρίαση της Τετάρτης οι δείκτες στις ευρωαγορές, αφήνοντας πίσω τα ρεκόρ της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς τρέχουν οι εξελίξεις στην Βενεζουέλα με τις ΗΠΑ να καταλαμβάνουν ρωσικά και μη τάνκερ και να ανεβάζουν την γεωπολιτική ένταση, την ίδια ώρα που ο Τραμπ δεν χάνει ευκαιρία να αφήνει υπόνοιες περί προσάρτησης της Γροιλανδίας.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε σε κόκκινο έδαφος στο -0,04% και τις 605,05 μονάδες, με τους κλάδους να κλείνουν με ανάμεικτα πρόσημα. Ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε 0,12% στις 5.925 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, η Φρανκφούρτη ήταν το μοναδικό από τα μεγάλα χρηματιστήρια που έκλεισε θετικό με τον DAX να κερδίζει 0,85% στις 25.109 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,04% στις 8.233 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 με -0,74% ολοκλήρωσε στις 10.047 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε πτώση 0,35% στις 45.594 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 αποδυναμώθηκε 0,33% στις 17.588 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού κλάδου κινήθηκαν ανοδικά, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να σημειώνει άνοδο 3%, καταγράφοντας άνοδο για την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, μετά την είδηση πως ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του εξετάζει «μια σειρά από επιλογές» για την απόκτηση της Γροιλανδίας — συμπεριλαμβανομένης της «αξιοποίησης του αμερικανικού στρατού», όπως δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ στο CNBC την Τρίτη.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται το Αρκτικό νησί για σκοπούς εθνικής ασφάλειας και, αυτή την εβδομάδα, επισήμανε τις ρωσικές και κινεζικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία», ενώ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να απαντήσουν σε κάθε είδους εκφοβισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ξεχωριστή δήλωση την Τρίτη το βράδυ, ο Δανός υπουργός Άμυνας και αναπληρωτής πρωθυπουργός Τρόελς Λουντ Πούλσεν δήλωσε ότι η Δανία θα δαπανήσει 88 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (13,8 δισεκατομμύρια δολάρια) για τον επανεξοπλισμό της Γροιλανδίας, δεδομένης «της σοβαρής κατάστασης ασφαλείας στην οποία βρισκόμαστε».

Στο ταμπλό, άνοδο 0,9% σημείωσε η μετοχή της Bayer στο Χρηματιστήριο της Γερμανίας μετά την ανακοίνωσή της ότι προχωρά σε μήνυση ενάντια των κατασκευαστών εμβολίων Covid-19 Pfizer, BioNTech και Moderna, ισχυριζόμενη ότι χρησιμοποίησαν τη δική της τεχνολογία mRNA στα εμβόλιά τους.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2% τον Δεκέμβριο από 2,1% που ήταν το Νοέμβριο. Οι υψηλότερες αυξήσεις τιμών καταγράφονται στις υπηρεσίες (3,4% έναντι 3,5% το Νοέμβριο), στα τρόφιμα, καπνό και αλκοόλ (2,6% από 2,4%) και στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4% έναντι 0,5%), ενώ οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν κατά -1,9% σε ετήσια βάση από πτώση 0,5% που είχαν καταγραφεί το Νοέμβριο.