Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις

«Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου» κατέληξε.

Την εκτίμησή του πως η Μόσχα ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις μερικές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», τόνισε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία.

