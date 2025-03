Το ΕΛΚ υιοθέτησε την πρόταση Μητσοτάκη για την ευρωπαϊκή Άμυνα

Στην υιοθέτηση της πρότασης που κατέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών στην ΕΕ προχώρησε η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που συνεδρίασε την Πέμπτη πριν την Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Ενόψει της σημερινής Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Σύνοδος Κορυφής του ΕΛΚ ενέκρινε την "Διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Άμυνα" που κατατέθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας την ανάγκη να ενισχυθούν οι αμυντικές δαπάνες στην ΕΕ και να χρησιμοποιηθούν οι δημοσιονομικές ευελιξίες στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με ίσο τρόπο για όλα τα κράτη μέλη», αναφέρεται σε ανάρτηση του ΕΛΚ στο X (πρώην Twitter).

Ahead of today's #EUCO, the EPP Summit adopted a "Declaration on European Defence", tabled by @kmitsotakis, emphasising the need to shore up defence spending in the EU and use fiscal flexibilities under the Stability & Growth Pact in an equal way for all Member States. pic.twitter.com/gkof5snW5J

