Βάγκνερ: Οι παράπλευρες επιπτώσεις μιας αποτυχημένης ανταρσίας

Η μισθοφορική ομάδα διεξήγαγε (ανεπίσημα) τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στο εξωτερικό. Τώρα πολλά ενδέχεται να αλλάξουν και όχι προς το καλύτερο.

Η εσωτερική στρατιωτική κρίση της Ρωσίας θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για τις περιφερειακές της επιχειρήσεις, από την αύξηση του κινδύνου συγκρούσεων με τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Συρία έως την περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Λιβύη, αναφέρει σε ανάλυση του το think tank του The Washington Institute for Near East Policy.

Καθώς κατακάθεται η σκόνη από την αναμέτρηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του αρχηγού του Ομίλου Βάγκνερ Γιεβγκένι Πριγκόζιν, πολλοί παρατηρητές αναρωτιούνται εάν η κατάσταση θα οδηγήσει σε νέες διευθετήσεις μεταξύ του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και των δυνάμεων της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας που αναπτύσσονται παγκοσμίως. Στη Μέση Ανατολή, οι ρωσικές δραστηριότητες φαίνονται σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ωστόσο, η κρίση φαίνεται να οδήγησε τον στρατιωτικό επιχειρησιακό έλεγχο προς το υπουργείο Άμυνας, περιπλέκοντας ή ουσιαστικά αναιρώντας την άρνηση της Ρωσίας που επικαλείται η Μόσχα για επίσημη ενεργή συμμετοχή σε περιφερειακές ζώνες συγκρούσεων, όπως η Συρία και η Λιβύη. Αυτό θα μπορούσε να κάνει πιο πιθανές τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των δυνάμεων των ΗΠΑ και της Ρωσίας τους επόμενους μήνες.

Ο ρόλος της Βάγκνερ στη Μέση Ανατολή

Ξεκινώντας το 2012, η Μόσχα επιτάχυνε την ανάπτυξη ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλείας- αδιαφανών οργανώσεων με άμεσους δεσμούς με το ρωσικό κράτος. Εκείνη την εποχή, ο Πούτιν δήλωσε ότι έβλεπε αυτές τις ομάδες ως «εργαλείο για την υλοποίηση των εθνικών συμφερόντων» χωρίς κρατική συμμετοχή. Ένας τέτοιος οργανισμός ήταν το Σλαβονικό Σώμα, το οποίο ιδρύθηκε από μια ρωσική εταιρική οντότητα που ονομαζόταν Moran Security Group και φέρεται να στάλθηκε στη Συρία το 2013. Εν τω μεταξύ, εμφανίστηκε η ομάδα Βάγκνερ - με επικεφαλής τον Πριγκόζιν, έναν πρώην κατάδικο και στενό συνεργάτη του Πούτιν, ως η πιο γνωστή ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία αφού βοήθησε στη διασφάλιση της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Από τότε, τέτοιες ομάδες εξαπλώθηκαν σε όλη τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, δίνοντας στο Κρεμλίνο ένα σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση της ξένης επιρροής. Οι δυνάμεις της Βάγκνερ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη Συρία γύρω στο 2017, αντικαθιστώντας το Σλαβονικό Σώμα. Έχουν επίσης επιχειρήσει στη Λιβύη, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι και τη Μαδαγασκάρη. Πιο πρόσφατα, έπαιξαν βασικό ρόλο στο Σουδάν, όπου το ρωσικό ναυτικό εργάστηκε για να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο λιμάνι του Πορτ Σουδάν για τα σκάφη του και για μια συμφωνία για τη δημιουργία μιας μελλοντικής δικής του βάσης. Νωρίτερα αυτό το έτος, οι δυνάμεις της Βάγκνερ υποστήριξαν ενεργά τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν «Χεμέντι» Νταγκάλο, στη βίαιη διαμάχη του για την εξουσία με τον στρατηγό Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν- ακόμη και όταν ο Πριγκόζιν έπαιξε μεσολαβητικό ρόλο προς στις δύο πλευρές.

Αν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της Βάγκνερ φαίνεται να είναι το ρωσικό κράτος, η μισθοφορική οργάνωση έχει επίσης χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για να δημιουργήσει δικά του δίκτυα χρηματοδότησης στο εξωτερικό, όπως η δημιουργία δεσμών με τοπικούς πολέμαρχους και η κατάληψη του ελέγχου των φυσικών πόρων. Στη Λιβύη, αναφορές αναφέρουν ότι η Βάγκνερ λάμβανε κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέχρι περίπου το 2021.

Πέρυσι, οι μακροχρόνιες εντάσεις μεταξύ της Βάγκνερ και του ρωσικού υπουργείου Άμυνας άρχισαν να εντείνονται και να γίνονται πιο δημόσιες, εν μέσω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκτός από τη διαμάχη για την πρόσβαση σε πόρους, και οι δύο πλευρές προσπάθησαν να διεκδικήσουν τα εύσημα για τις νίκες του πολέμου και να εκτρέψουν την ευθύνη για τις απώλειες. Η τακτική του Πούτιν να ενθαρρύνει τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς, μπορεί να έπαιξε το ρόλο της στην επιδείνωση της διαμάχης.

Συνέπειες για τη Συρία

Η κρίση έχει ήδη επιπτώσεις στη Συρία, με πολλαπλές αναφορές για εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ της Βάγκνερ και του προσωπικού του υπουργείου Άμυνας. Οι ρωσικές δυνάμεις συνέλαβαν ορισμένους διοικητές Βάγκνερ και εισέβαλαν στα γραφεία της ομάδας σε διάφορες περιοχές της Συρίας. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Βερσίνιν συναντήθηκε με τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ στις 26 Ιουνίου και φέρεται να τον προέτρεψε να εμποδίσει τις δυνάμεις της ομάδας να εγκαταλείψουν τη χώρα χωρίς τη συγκατάθεση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών. Ορισμένο προσωπικό της Βάγκνερ έχει προφανώς αποσυρθεί στο ρωσικό κέντρο επιχειρήσεων στην αεροπορική βάση Hmeimim στη Λατάκια της Συρίας.

Η γενική κατάσταση παραμένει ήρεμη, ωστόσο, και η Βάγκνερ εξακολουθεί να αναπτύσσεται σε περιοχές πλούσιες σε πόρους όπου οι δυνάμεις του Άσαντ έχουν θεωρητικά τον έλεγχο, αλλά βασίζονται στη βοήθεια των ρωσικών στρατιωτικών μονάδων. Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου της Συρίας (Shaer, al-Mahr, Jazar και Jihar). Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, η Βάγκνερ χρησιμοποίησε μια «εταιρεία κέλυφος» που ονομάζεται Evro Polis, για να λάβει έως και το ένα τέταρτο των κερδών από την παραγωγή. Το καθεστώς Άσαντ προφανώς χορήγησε στη Βάγκνερ αυτό το μερίδιο, επειδή η ομάδα ανακατέλαβε τις περιοχές των κοιτασμάτων από το Ισλαμικό Κράτος και συνέχισε να τα προστατεύει από επιδρομές των δυνάμεων της συριακής αντιπολίτευσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή τη συμφωνία, θα αποκάλυπταν πολλά για την ισορροπία του ρωσικού ελέγχου στη Συρία.

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν επίσης για την τύχη των βαρέων όπλων της Βάγκνερ στη Συρία, τα οποία περιλαμβάνουν τανκς, άλλα και τεθωρακισμένα οχήματα και εκτοξευτές πυραύλων. Το 2018, η Βάγκνερ χρησιμοποίησε τέτοια όπλα σε μια προσπάθεια να καταλάβει το εργοστάσιο φυσικού αερίου Conoco κοντά στο Deir al-Zour, μια περιοχή που χρησιμεύει ως στρατιωτική βάση για τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και τους Αμερικανούς εταίρους τους. Αν και η επίθεση αποκρούστηκε μέσω άγριων αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ, προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τις υπερμεγέθεις δυνατότητες της Βάγκνερ σε περιοχές της Συρίας, όπου το καθεστώς Άσαντ είχε ελάχιστο έλεγχο στην καλύτερη περίπτωση.

Εάν η κρίση της Βάγκνερ στρέψει τη στρατιωτική στάση της Ρωσίας στη Συρία, πιο έντονα προς τις δυνάμεις του υπ. Άμυνας, κάτι τέτοιο μπορεί να περιπλέξει περαιτέρω τις πρόσφατες προσπάθειες των ΗΠΑ να διαχειριστούν επιθετικές πτήσεις και εικονικές επιδρομές από ρωσικές δυνάμεις σε όλη την ανατολική Συρία, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο άμεσων συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον υποστράτηγο Alexus Grynkewich, επικεφαλής των αεροπορικών μικτών δυνάμεων στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ρωσικά αεροσκάφη έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ στη Συρία έως και «τρεις ή τέσσερις φορές» σε μια μέρα. Είκοσι πέντε τέτοια περιστατικά αναφέρθηκαν μόνο τον Μάρτιο, από μηδέν τον προηγούμενο μήνα. Στις 14 Ιουνίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι μαχητικά F-22 Raptors θα μεταφερθούν στην περιοχή επιχειρήσεων της CENTCOM, υπό το φως της «ολοένα και πιο ανασφαλούς και αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς των ρωσικών αεροσκαφών στην περιοχή». Την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, τα ρωσικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν άλλη μια επίθεση στη βορειοδυτική Συρία - την πιο θανατηφόρα του 2023 - ακόμη και την ώρα που εκτυλισσόταν η ανταρσία του Πριγκόζιν.

Ο κόμβος της Λιβύης

Εάν υπάρξουν αλλαγές στις υπερπόντιες επιχειρήσεις της Βάγκνερ, ο Λίβυος πολέμαρχος Χαλίφα Χάφταρ θα επηρεαστεί άμεσα. Ο στρατηγός που εδρεύει στα ανατολικά της χώρας, λαμβάνει προσωπική προστασία από τις δυνάμεις της Βάγκνερ, όπως φάνηκε όταν αυτές κατέρριψαν ένα αμερικανικό drone MQ-9 στην περιοχή του τον περασμένο Αύγουστο, (το drone πραγματοποιούσε επιτήρηση πριν από μια προγραμματισμένη επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ). Η μισθοφορική ομάδα βοηθά επίσης τον Χάφταρ να διατηρεί τον έλεγχο της κύριας πετρελαϊκής περιοχής της Λιβύης, όπου οι πολιτικοί του σύμμαχοι απειλούν και πάλι με αποκλεισμό ως μοχλό πίεσης κατά της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας που εδρεύει στην Τρίπολη. Επιπλέον, η Βάγκνερ έχει καταλάβει τη στρατηγικής σημασίας αεροπορική βάση al-Jufrah στην κεντρική Λιβύη, χρησιμοποιώντας την ως υλικοτεχνικό κόμβο για τις αφρικανικές της επιχειρήσεις (π.χ. στέλνοντας όπλα και καύσιμα στο Hemedti στο Σουδάν).

Το ειδύλλιο της Ρωσίας με τον Χάφταρ ξεκίνησε γύρω στο 2014, αμέσως μετά την ανάδειξή του ως βασικού παράγοντα στην περιοχή της Βεγγάζης. Το 2017, προσκλήθηκε να συναντηθεί με στρατιωτικούς αξιωματούχους σε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. 'Έχει επίσης επισκεφθεί τη Μόσχα πολλές φορές. Η Βάγκνερ τον βοήθησε περισσότερο την περίοδο 2019 -2020, όταν οι δυνάμεις του προσπάθησαν να καταλάβουν την Τρίπολη. Οι ελεύθεροι σκοπευτές της μισθοφορικής ομάδας και τα αντιαεροπορικά συστήματα Pantsir του έδωσαν υπεροχή και σχεδόν κυρίευσε την πρωτεύουσα, έως ότου η Τουρκία επενέβη στις αρχές του 2020. Κατά τη διάρκεια της επακόλουθης υποχώρησης του Χάφταρ, οι δυνάμεις της Βάγκνερ τοποθέτησαν πολλούς αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στην περιοχή στοχεύοντας σκόπιμα αμάχους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες παιδιά, επηρεάζοντας βαθιά την άποψη του λιβυκού πληθυσμού για τους μισθοφόρους.

Και τώρα τι;

Οι άμεσες συνέπειες της εξέγερσης του Πριγκόζιν, άφησαν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Παραδόξως, ο Πούτιν επέτρεψε στο προσωπικό της Βάγκνερ να αποφύγεις τις διώξεις και στον Πριγκόζιν να αυτοεξοριστεί στη Λευκορωσία. Ακολούθως δήλωσε στα μέλη της μισθοφορικής δύναμης ότι μπορούν να υπογράψουν συμβάσεις «με το υπουργείο Άμυνας ή άλλη υπηρεσία επιβολής του νόμου ή ασφάλειας ή να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Όσοι θέλουν είναι ελεύθεροι να πάνε στη Λευκορωσία». Αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να επιτραπεί στη Βάγκνερ να συνεχίσει να δραστηριοποιείται εκτός Ρωσίας - αν και το εύρος αυτής της ελευθερίας είναι αβέβαιο.

Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με τη δομή και τις επιχειρήσεις της Βάγκνερ, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να έχει ισχυρό στρατηγικό συμφέρον να διατηρήσει μια παρουσία στη Συρία και τη Λιβύη, προκειμένου να προβάλει ισχύ στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η Ρωσία παραμένει ο απαραίτητος παίκτης στη Συρία, όπου η υποστήριξη του Άσαντ έδωσε τη δυνατότητα στη Μόσχα να αποκτήσει ορυκτά και άλλους πόρους, να στρέψει το Ιράν και το Ισραήλ σε κόντρα μεταξύ τους και να παραμείνει μεσολαβητής για τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής διευθέτησης. Εάν η πρόσφατη κρίση σημαίνει ότι οι δυνατότητες της Βάγκνερ στη Συρία θα μεταβιβαστούν στο υπουργείο Άμυνας, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα πρέπει να παρακολουθούν στενά πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας στη Συρία και τη στάση που θα κρατήσουν.

Στη Λιβύη, η Ρωσία δεν μπορεί να διατηρήσει παρουσία χωρίς επιδέξια διαχείριση του πολιτικού χώρου. Ωστόσο, εάν η Μόσχα ενσωματώσει τις δυνάμεις της Βάγκνερ στο υπουργείο Άμυνας, δεν θα μπορεί πλέον να αρνηθεί ότι δρα στη Λιβύη. Η ανάπτυξη επίσημων δυνάμεων του υπ. Άμυνας στη Λιβύη δεν θα είχε μόνο διεθνείς προεκτάσεις, αλλά θα πυροδότησε επίσης τη λαϊκή αντιπολίτευση στη Λιβύη, καθώς το ρωσικό προσωπικό σπάνια είναι ορατό εκεί σήμερα.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, η Ουάσιγκτον έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες της Ρωσίας στη Λιβύη με διάφορους τρόπους: Ενθαρρύνοντας τις τοπικές φωνές να αντιμετωπίσουν τη ζημιά που έχουν κάνει η Βάγκνερ και άλλες ρωσικές οντότητες στη χώρα τους. Εξετάζοντας μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης της Ρωσίας στην αεροπορική βάση al-Jufrah, όπως η συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της και με την αναζωογόνηση μιας ρεαλιστικής προσέγγισης για την προώθηση δίκαιων εκλογών. Κατ' επέκταση, αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες της Μόσχας και σε άλλα μέρη της Αφρικής.

Ωστόσο, παρόλο που ο Πούτιν, το υπουργείο Εξωτερικών και ο Πριγκόζιν φαίνονται όλοι αποδυναμωμένοι από την κρίση αυτής της εβδομάδας, δεν έχει υπάρξει καμία αξιοσημείωτη αλλαγή στη στάση της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή και την Αφρική μέχρι στιγμής, και μπορεί να μην υπάρξει καμία. Η Μόσχα επένδυσε πολλά στη Βάγκνερ για χρόνια, και η απλή αντικατάσταση της παρουσίας της στο εξωτερικό θα ήταν δύσκολη βραχυπρόθεσμα. Το πιθανότερο είναι ότι η Βάγκνερ και άλλες ρωσικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες θα εξελιχθούν αντί να εξαφανιστούν.

Επιμέλεια Τέρρυ Μαυρίδης