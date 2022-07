Βρετανία: Δεν παραιτείται ο Τζόνσον, παρά το μπαράζ αποχωρήσεων υπουργών του

Η αρχή έγινε το απόγευμα της Τρίτης με την παραίτηση του Βρετανού υπουργού Οικονομικών, Ρίσι Σούνακ.

Τελευταία ενημέρωση: 15:38

Η ηγεσία του Μπόρις Τζόνσον «κρέμεται από μια κλωστή» μετά από τις παραιτήσεις υπουργών και κορυφαίων στελεχών και βοηθών της κυβέρνησης του, οι οποίες έχουν φτάσει τις 17 μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον χειρισμό του σκανδάλου σεξουαλικής παρενόχλησης του πρώην υφυπουργού Ευρώπης, Κρις Πίντσερ.

Η αρχή έγινε το απόγευμα της Τρίτης με την παραίτηση του Βρετανού υπουργού Οικονομικών, Ρίσι Σούνακ, δηλώνοντας πως η κυβέρνηση θα έπρεπε να λειτουργεί «σωστά, ολοκληρωτικά και σοβαρά». Ακολούθησε η παραίτηση του Σάτζιντ Τζάβιντ από το υπουργείο Υγείας και του Γουίλ Κουίνς, υφυπουργού Παιδείας, ενώ μέχρι και το βράδυ οι αποχωρήσεις είχαν φτάσει τις οκτώ.

Αρκετοί ακόμα υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη έδωσαν επίσημα την παραίτηση τους σήμερα, με πιο πρόσφατες αυτές της υφυπουργού Περιβάλλοντος Τζο Τσέρτσιλ, του Στιούαρτ Άντριου από το υπουργείο Στέγασης και του κοινοβουλευτικού Γραμματέα Ντέιβιντ Τζόνστον. Είχε προηγηθεί η υφυπουργός Δικαιοσύνης, Βικτόρια Άτκινς, ο Τζον Γκλεν, υπουργός αρμόδιος για τις χρηματοπιστωτικές και ο Γουίλ Κουίνς, υφυπουργός Παιδείας.

It is with a heavy heart that I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister. I will not be doing media interviews on this matter. pic.twitter.com/gjFCVCrXEy

— Jo Churchill MP (@Jochurchill_MP) July 6, 2022