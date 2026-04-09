Οικονομία | Διεθνή Νέα

Αμερικανική οικονομία: Σταθερή ανάπτυξη, επίμονος πληθωρισμός και μια νομισματική πολιτική σε αναμονή

Συμεών Μαυρουδής
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αμερικανική οικονομία: Σταθερή ανάπτυξη, επίμονος πληθωρισμός και μια νομισματική πολιτική σε αναμονή
Η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού ισορροπιών.

Άνευ ετέρου, η αμερικανική οικονομία εισέρχεται σε μια φάση όπου η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης συνυπάρχει με έναν πληθωρισμό που παραμένει επίμονα πάνω από τον στόχο.

Έτσι, ειδικά μετά την ενσωμάτωση του παράγοντα της γεωστρατηγικής κρίσης και της συν αυτώ επιβάρυνσης στις τιμές ενέργειας, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον στο οποίο η νομισματική πολιτική δεν μπορεί ακόμη να χαλαρώσει ουσιαστικά.

Η ισορροπία αυτή αποτελεί τον βασικό άξονα κατανόησης των εξελίξεων στις αγορές και καθορίζει τη συμπεριφορά των επιτοκίων, των αποτιμήσεων και της μεταβλητότητας.

Ειδικότερα, η οικονομική δραστηριότητα διατηρεί σταθερό ρυθμό, με το ΑΕΠ να αυξάνεται περίπου κατά 2%, επίπεδο που ευθυγραμμίζεται με το δυνητικό προϊόν της οικονομίας.

Η ιδιωτική κατανάλωση συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο πυλώνα, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα των νοικοκυριών, ενώ οι επιχειρηματικές επενδύσεις ενισχύονται, ιδίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Έτι περαιτέρω, η επέκταση υποδομών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως σημαντικός καταλύτης, ενισχύοντας τη μεσοπρόθεσμη παραγωγικότητα.

Παράλληλα, η αυξημένη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και η πιο ευέλικτη κανονιστική προσέγγιση σε ορισμένους κλάδους ενισχύουν τις προοπτικές της οικονομίας, διαμορφώνοντας ένα υπόβαθρο ανάπτυξης με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την πλήρη ομαλοποίηση του οικονομικού κύκλου.

Τούτο δε είναι αληθές υπό το πρίσμα του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, που κινείται κοντά στο 2,8% σε ετήσια βάση, ενώ ο πυρήνας του πληθωρισμού παραμένει γύρω στο 3%, επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2%.

Μολονότι τα πράγματα είχαν επανέλθει σε μια «κανονικότητα», μετά την πανδημία, η πολυήμερη δυσλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αλλά και η προτερόχρονη εφαρμογή της άτσαλης δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ επαναφέρουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η εξέλιξη αυτή επιμηκύνει τη χρονική διάρκεια επιστροφής σε συνθήκες σταθερότητας τιμών και περιορίζει τη δυνατότητα για άμεση χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Προσέτι, η αγορά εργασίας παρουσιάζει σημάδια εξισορρόπησης, με το ποσοστό ανεργίας να διαμορφώνεται κοντά στο 4,3%, επίπεδο που προσεγγίζει τις εκτιμήσεις πλήρους απασχόλησης.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί, με τον μέσο όρο να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η αύξηση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού ενισχύει την πλευρά της προσφοράς.

Εξάλλου, η συμπεριφορά των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζει προσαρμογή σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με περιορισμό των προσλήψεων και συγκράτηση των απολύσεων, διαμορφώνοντας μια πιο σταθερή αλλά λιγότερο δυναμική αγορά εργασίας.

Τέλος, σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής, τα επιτόκια έχουν ήδη μειωθεί κατά περίπου 175 μονάδες βάσης από τα υψηλά τους, προσεγγίζοντας επίπεδα που θεωρούνται ουδέτερα. Η διατήρηση αυτής της στάσης επιτρέπει την απορρόφηση των προηγούμενων αυξήσεων και την αξιολόγηση των νέων δεδομένων, χωρίς τον κίνδυνο πρόωρων κινήσεων. Η ύπαρξη ταυτόχρονων κινδύνων, τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για τον πληθωρισμό, καθιστά αναγκαία μια προσέγγιση υψηλής ευελιξίας.

Η συνολική εικόνα καταδεικνύει ότι η αμερικανική οικονομία δεν βρίσκεται σε φάση επιβράδυνσης, αλλά σε φάση επαναπροσδιορισμού ισορροπιών.

Η ανάπτυξη διατηρείται, ο πληθωρισμός παραμένει ανθεκτικός και η νομισματική πολιτική προσαρμόζεται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι σαφές: η πορεία των αγορών θα εξαρτηθεί κυρίως από τον ρυθμό αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και από το κατά πόσο θα επιτραπεί μια πιο ουσιαστική χαλάρωση των επιτοκίων. Μέχρι τότε, το περιβάλλον απαιτεί επιλεκτικές τοποθετήσεις εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας, ενώ είναι προφανής η εξάρτηση από τα μακροοικονομικά δεδομένα και τις γεωστρατηγικές συνιστώσες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Συμεών Μαυρουδής

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου, Fast Finance ΑΕΠΕΥ

tags:
ΗΠΑ
Πληθωρισμός
Στενά του Ορμούζ
ΑΕΠ
gazzetta
gazzetta reader insider insider