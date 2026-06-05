ΗΠΑ: Πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις οι νέες θέσεις εργασίας τον Μάιο - Στο 4,3% η ανεργία

Απροσδόκητη αύξηση σημείωσαν οι προσλήψεις στις ΗΠΑ τον Μάιο, καθώς η αγορά εργασίας συνεχίζει να βαδίζει με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Απροσδόκητη αύξηση σημείωσαν οι προσλήψεις στις ΗΠΑ τον Μάιο, καθώς η αγορά εργασίας συνεχίζει να βαδίζει με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά 172.000 τον περασμένο μήνα, ελαφρώς μειωμένες από τις ανοδικά αναθεωρημένες 179.000 του Απριλίου και πολύ πάνω από την εκτίμηση του Dow Jones για 80.000. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, όπως αναμενόταν.

Ενώ η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό σε λίγους μόνο τομείς, οι απολύσεις ήταν επίσης μέτριες, αν και ορισμένα σημάδια δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αντίκτυπο στο χώρο της εργασίας. Το εύρος της αύξησης των θέσεων εργασίας βελτιώθηκε τον Μάιο, με πολλούς τομείς να σημειώνουν σταθερή πρόοδο.

Η αναψυχή και η φιλοξενία ηγήθηκαν όλων των τομέων με 70.000 θέσεις εργασίας, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 14.000 ανά μήνα κατά το τελευταίο έτος. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρόσθεσε 55.000.

Η υγειονομική περίθαλψη, η οποία ήταν ο κορυφαίος κλάδος, συνέβαλε με 35.000 νέες προσλήψεις, περίπου σύμφωνα με τον μέσο όρο του. Η κοινωνική πρόνοια πρόσθεσε 12.000.

Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,3% για τον μήνα και αυξήθηκαν κατά 3,4% σε σχέση με τον τελευταίο χρόνο, και οι δύο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Wall Street.

«Αυτή είναι μια εκρηκτική έκθεση για τις θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Όλου Σονόλα, επικεφαλής οικονομικών θεμάτων των ΗΠΑ στην Fitch Ratings. «Οι προσλήψεις παραμένουν περιορισμένες, αλλά η συνολική ισχύς είναι αρκετή για να κρατήσει την Fed επικεντρωμένη στον πληθωρισμό. Με τον πληθωρισμό να επιταχύνεται ήδη, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η αυξανόμενη πίεση στις τιμές - όχι μια διαρκής αποδυνάμωση της ζήτησης εργασίας».

«Αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολο να υποστηρίξουμε τη μείωση των επιτοκίων σύντομα» πρόσθεσε.