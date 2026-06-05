Ινδία: Στο 5,25% τα επιτόκια εν μέσω ανησυχιών για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Ο κυβερνήτης Σαντζάι Μαλχότρα ανέφερε στη δήλωσή του ότι «η νομισματική πολιτική έχει υιοθετήσει μια πιο επιφυλακτική στάση».

Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (Reserve Bank of India) διατήρησε την Παρασκευή τα επιτόκια στο 5,25%, σε μια περίοδο που η ραγδαία αύξηση του κόστους της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο έχει πλήξει το νόμισμά της, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να επιταχύνει τον πληθωρισμό.

Η RBI αναμενόταν ευρέως να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, σύμφωνα με οικονομολόγους που ρωτήθηκαν τόσο από το Reuters όσο και από το CNBC. Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας αναθεώρησε ανοδικά επίσης την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2027 κατά 50 μονάδες βάσης, στο 5,1%, μετριάζοντας παράλληλα την πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη στο 6,6% για το έτος, από το 6,9% που είχε προβλεφθεί προηγουμένως.

Ο κυβερνήτης Σαντζάι Μαλχότρα ανέφερε στη δήλωσή του ότι «η νομισματική πολιτική έχει υιοθετήσει μια πιο επιφυλακτική στάση», καθώς οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας παραμένουν αβέβαιες λόγω του «γεωπολιτικού αδιεξόδου» στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε ότι «η απότομη κλιμάκωση των τιμών ενέργειας και οι διαταραχές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες συνεχίζουν να παρεμποδίζουν την οικονομική δραστηριότητα».

Ο Κρίσνα Μπιμαβαράπου, οικονομολόγος της State Street Global Advisors για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, δήλωσε στο CNBC ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας, με τη «σκληρή στάση» της, προετοιμάζει την αγορά για πιθανή αύξηση των επιτοκίων τον Αύγουστο.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ινδική οικονομία, καθώς οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό έχουν διογκώσει τον λογαριασμό των εισαγωγών της χώρας, ασκώντας περαιτέρω πίεση στη ρουπία, η οποία έχει ήδη πληγεί πληγεί από ρεκόρ εκροών ξένων επενδυτών.

Σε μια προσπάθεια να στηρίξει το νόμισμα, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι κάλεσε τον περασμένο μήνα τους πολίτες να διακόψουν τις αγορές χρυσού, να εξοικονομούν καύσιμα και να αποφεύγουν τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έλαβαν επίσης μέτρα για την υπεράσπιση της ρουπίας, μεταξύ των οποίων η πώληση δολαρίων μέσω κρατικών τραπεζών με σκοπό να ανακόψουν την πτώση της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Η κυβέρνηση αύξησε επίσης τους δασμούς για να περιορίσει τη ζήτηση χρυσού, μια κίνηση που αποσκοπεί στη διατήρηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Παρά τα μέτρα αυτά, η ρουπία παραμένει ευάλωτη. Από την αρχή του έτους, η ρουπία έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 6% έναντι του δολαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του LSEG, και διαπραγματεύεται στα 95,78 έναντι του δολαρίου.

Η ινδική τράπεζα βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επιβραδύνει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία του κόσμου, ενώ οι κίνδυνοι πληθωρισμού είναι ορατοί. Τον Απρίλιο, ακόμη και πριν η κυβέρνηση εγκρίνει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ο πληθωρισμός στην Ινδία αυξήθηκε για έκτο συνεχόμενο μήνα στο 3,48% από 3,40% τον Μάρτιο.

Αν και ο πληθωρισμός παραμένει προς το παρόν κάτω από τον στόχο της RBI του 4%, η Ινδία αναμένεται να αντιμετωπίσει φέτος διαταραχές λόγω των καιρικών συνθηκών που σχετίζονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν έλλειψη καλλιεργειών και να αυξήσουν τις τιμές των τροφίμων. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, βασικό συστατικό του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ινδίας, αυξήθηκε στο 4,2% τον Απρίλιο από 3,87% τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, η οικονομία της Ινδίας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 7,2% το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, σημειώνοντας επιβράδυνση από το 7,8% του προηγούμενου τριμήνου. Τα επίσημα στοιχεία για το τριμηνιαίο ΑΕΠ θα δημοσιευθούν αργότερα σήμερα.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ινδία όσον αφορά τον πληθωρισμό είναι η καθυστέρηση του νοτιοδυτικού μουσώνα, με υψηλή πιθανότητα εμφάνισης του Ελ Νίνιο», δήλωσε ο Μπιμαβαράπου.

Η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ινδίας σημείωσε πτώση περίπου 4 μονάδων βάσης στο 6,958%, ενώ ο χρηματιστηριακός δείκτης Nifty 50 σημείωσε άνοδο 0,22%.