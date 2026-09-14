Πετρέλαιο: Μετριασμένη άνοδος με τη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Συνέχισαν να σκαρφαλώνουν οι τιμές του πετρελαίου και στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, καθώς η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να στέλνει άκρως προβληματικά μηνύματα στους επενδυτές.

Συνέχισαν να σκαρφαλώνουν οι τιμές του πετρελαίου και στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, χάνοντας ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που σημείωναν ενδοσυνεδριακά, καθώς η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να στέλνει άκρως προβληματικά μηνύματα στους επενδυτές, ειδικά μετά τις επιθέσεις σε αγωγό της Σαουδικής Αραβίας αλλά και πλοία στην περιοχή του Κόλπου.

Διαβάστε ακόμα - Χρυσός: Υποχώρησε σε χαμηλό άνω του ενός μηνός

Ειδικότερα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο πάνω από 1%, με τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό να φουντώνουν ακόμα περισσότερο. Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,1%, στα 105,68 δολάρια/βαρέλι, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει ως και τα 110 δολάρια/βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI κέρδισαν 1,3% στα 101,39 δολάρια/βαρέλι.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι τιμές σημείωσαν ράλι σχεδόν 9%, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Η σημερινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα, περιόρισε την πρωινή ορμή των τιμών, ωστόσο σήμερα τα αραβικά κράτη του Κόλπου ακύρωσαν μια συνάντηση με το Ιράν που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση στη Σαουδική Αραβία, εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους και drones σε στρατιωτική αεροπορική βάση της Σαουδικής Αραβίας στο Khamis Mushait, κοντά στα σύνορα, χτυπώντας υπόστεγα αεροσκαφών, συστήματα ραντάρ, διαδρόμους προσγείωσης και αποθήκες πυρομαχικών.

Ήδη από την Παρασκευή η Σαουδική Αραβία έκανε γνωστό ότι διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East-West, μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν την προηγούμενη ημέρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη για το πότε θα επαναλειτουργήσει ο αγωγός. Η επίθεση απείλησε έως και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι διελεύσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω του Στενού του Ορμούζ μειώθηκαν σε μονοψήφιο αριθμό την ημέρα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων τη Δευτέρα, πολύ κάτω από τον μέσο όρο 10 ημερών των 14.

Οι Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, έφτασαν στο νησί Perim την Παρασκευή, ενισχύοντας τον έλεγχό τους στο στενό Bab el-Mandeb στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας.

Με τον αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας εκτός λειτουργίας, το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας πρέπει να χρησιμοποιεί αποθηκευτικούς πόρους, οι οποίοι εκτιμάται ότι καλύπτουν πέντε έως επτά ημέρες εξαγωγών, σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου.

«Η σχετικά συγκρατημένη αντίδραση των τιμών υποδηλώνει ότι η αγορά εξακολουθεί να αναμένει ότι τα αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας θα μειώσουν τις εξαγωγές βραχυπρόθεσμα, ωστόσο εάν η διαταραχή επεκταθεί πέρα ​​από το χρονικό περιθώριο των πέντε έως επτά ημερών, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα», δήλωσε ο Τζανίβ Σαχ, αναλυτής αγορών πετρελαίου στην Rystad.