Ετήσια μείωση 1,2% για τη βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε μείωση 1,7%.

Μείωση 1,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Ιουλίου 2026 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ αλλά στο επτάμηνο παρουσίασε αύξηση 2,7%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε μείωση 1,7%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Ιούλιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2026.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουλίου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιουλίου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.