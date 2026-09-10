Γάζα: Τετραμελής οικογένεια σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα

Μέσα σε τρία χρόνια, περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό την ηγεσία της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Μια τετραμελής οικογένεια, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα την περασμένη νύχτα, ανακοίνωσε νοσοκομείο του παλαιστινιακού θύλακα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

«Εντοπίστηκαν τα πτώματα τεσσάρων μελών της οικογένειας Άχμαντ … ύστερα από ισραηλινό πλήγμα σε σπίτι στον τομέα της Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανακοίνωσε το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

«Σκοτώθηκε μια ολόκληρη οικογένεια», πρόσθεσε το νοσοκομείο. Τα θύματα είναι ένας άνδρας, μια γυναίκα και δύο παιδιά ηλικίας 8 και 12 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις πληροφορίες αυτές.

Πηγή ασφαλείας στη Γάζα δήλωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα μετά τα μεσάνυχτα στην Μπέιτ Λάχια.

Μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 που εξαπέλυσε η Χαμάς και οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων των 1.200 ανθρώπων σε ισραηλινό έδαφος, το Ισραήλ ξεκίνησε πόλεμο στη Γάζα.

Μέσα σε τρία χρόνια, περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό την ηγεσία της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ