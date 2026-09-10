Θετική δυναμική για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Τι πρέπει να βελτιωθεί - Ρεκόρ εσόδων στην Ευρώπη

Θετική δυναμική για την Ελλάδα. Η Πρέμιερ Λιγκ κρατά τα σκήπτρα της. Χρονιά ρεκόρ για Μπουντεσλίγκα, άνοδος σε Ισπανία και Ιταλία, πτώση στη Γαλλία.

To oρόσημο των 40 δισ. ευρώ την σεζόν 2024/25 έσπασε για πρώτη φορά η ευρωπαϊκή αγορά ποδοσφαίρου, σύμφωνα με την έκθεση Annual Review of Football Finance, που δημοσιεύει το Deloitte Sports Business Group, με ράλι 6% από τα 38 δισ. ευρώ το 2023/24. Η μισή μερίδα του λέοντος ανήκει στα 5 μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα - Πρέμιερ Λιγκ (Αγγλία), Μπουντεσλίγκα (Γερμανία), Λα Λίγκα (Ισπανία), Σέριε Α (Ιταλία) και Λιγκ 1 (Γαλλία) - με κύκλο εργασιών 21,6 δισ. ευρώ το 2024/25, από 20,4 δισ. ευρώ το 2023/24.

Θετική δυναμική για την Ελλάδα

Η ελληνική αγορά ακολουθεί τη θετική δυναμική που καταγράφεται ευρύτερα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με ενίσχυση εσόδων των συλλόγων και επιστροφή φιλάθλων στα γήπεδα, υπογράμμισε ο Βασίλης Καφάτος, Partner & Growth Leader της Deloitte Ελλάδος. «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο, η επόμενη φάση ανάπτυξης θα εξαρτηθεί από την ικανότητά του να διευρύνει και να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων του, αξιοποιώντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική και το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το άθλημα» τόνισε.

«Η ανάπτυξη ισχυρότερων εμπορικών συνεργασιών, η καλύτερη αξιοποίηση των γηπέδων, η επένδυση στην εμπειρία και την ψηφιακή σχέση με τον φίλαθλο, καθώς και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ποδοσφαιρικού ταλέντου μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη και πιο διατηρήσιμη αξία για το ελληνικό ποδόσφαιρο» έσπευσε να συμπληρώσει.

Η Πρέμιερ Λιγκ κρατά τα σκήπτρα της

Και φέτος, οι σύλλογοι της Πρέμιερ Λιγκ κατέγραψαν τα υψηλότερα έσοδα μεταξύ των «πέντε μεγάλων» ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη σεζόν 2024/25, με αύξηση 8% και συνολικά έσοδα 6,8 δισ. στερλίνες με ώθηση και από τις ευρωπαϊκές πορείες. Τα έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 7 δισ. στερλίνες την περίοδο 2025/26, λόγω της έναρξης νέας αναβαθμισμένης συμφωνίας τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και της παρουσίας τριών συλλόγων σε ευρωπαϊκούς τελικούς.

«Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να βασίζεται απλώς στην προσθήκη περισσότερου περιεχομένου για να πετύχει βιώσιμη ανάπτυξη. Η κορεσμένη αγορά δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ούτε των παικτών ούτε των φιλάθλων, ιδίως όταν αυτό γίνεται εις βάρος της ποιότητας του αγωνιστικού θεάματος. Χωρίς κοινή στρατηγική από όλους τους εμπλεκόμενους, υπάρχει κίνδυνος να θυσιαστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα για χάρη άμεσων κερδών» τόνισε ο Τιμ Μπριτζ, Lead Partner στο Deloitte Sports Business Group.

Τα εμπορικά έσοδα παρέμειναν η βασική πηγή εσόδων για τους συλλόγους της κορυφαίας κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, αυξημένα κατά 13%, φτάνοντας τα 2,4 δισ. λίρες Αγγλίας την αγωνιστική περίοδο 2024/25. Οι παραδοσιακά ισχυροί «big six» της Πρέμιερ Λιγκ συνέχισαν να έχουν σημαντική συνεισφορά, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα, δηλαδή το 73% των συνολικών εμπορικών εσόδων των συλλόγων.

Τα συνολικά έσοδα από αγώνες των συλλόγων της Premier League αυξήθηκαν κατά 133 εκατ. στερλίνες, ή αλλιώς κατά 15%, την περίοδο 2024/25, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το 1 δισ. στερλίνες. Η αύξηση αυτή ενισχύθηκε από τη διευρυμένη παρουσία συλλόγων στις τελικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, την άνοδο των τιμών των εισιτηρίων και την αυξημένη χωρητικότητα των γηπέδων.

Αντίστοιχα, τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα κατέγραψαν οριακή αύξηση 2% σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε 3,4 δισ. στερλίνες. Οι ζημίες προ φόρων των συλλόγων της Πρέμιερ Λιγκ εκτινάχθηκαν από 135 εκατ. στερλίνες την περίοδο 2023/24 σε 948 εκατ. στερλίνες την περίοδο 2024/25. Αυτή η επιδείνωση αποδίδεται στις δαπάνες των μεταγραφών και στην απουσία κερδών από πωλήσεις παικτών, που είχαν ενισχύσει τα αποτελέσματα της περιόδου 2023/24. Ο καθαρός δανεισμός έφτασε τα 3,6 δισ. στερλίνες.

Χρονιά ρεκόρ για Μπουντεσλίγκα, άνοδος σε Ισπανία και Ιταλία, πτώση στη Γαλλία

Η περίοδος 2024/25 αποτέλεσε ορόσημο για τους συλλόγους της Μπουντεσλίγκα, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται 12% και να ξεπερνούν για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος τα 4 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης εμπορικών και τηλεοπτικών εσόδων. Οι σύλλογοι της Λα Λίγκα κατέγραψαν έσοδα 4,1 δισ. ευρώ το 2024/25, αυξημένα κατά 9% σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, που ενισχύθηκε κυρίως από την αύξηση των εμπορικών εσόδων και των εσόδων από τους αγώνες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, με 1,2 δισ. ευρώ, και η Μπαρτσελόνα, με 975 εκατ. ευρώ, αντιπροσώπευσαν περίπου το 52% των συνολικών εσόδων των συλλόγων. Τα συνολικά έσοδα των συλλόγων της Σέριε Α αυξήθηκαν κατά 4%, στα 3 δισ. ευρώ την αγωνιστική περίοδο 2024/25, με τις Γιουβέντους, Ίντερ και Μίλαν να αντιπροσωπεύουν το 45% των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα αγώνα αυξήθηκαν κατά 3%, στα 0,5 δισ. ευρώ, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται στους συλλόγους που συμμετείχαν στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Τα συνολικά έσοδα των συλλόγων της Λιγκ 1 υποχώρησαν στα 2,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2024/25, μειωμένα 15% από τα 2,6 δισ. ευρώ της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. Η οριακή αύξηση των εσόδων αγώνα και από τηλεοπτικά δικαιώματα δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τη μείωση των εμπορικών εσόδων κατά 0,4 δισ. ευρώ. Συνολικά, οι ζημίες προ φόρων των πέντε μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 1,5 δισ. ευρώ την αγωνιστική περίοδο 2024/25.