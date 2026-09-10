Fourlis: Οριστική συμφωνία για το 15% της DrP Group

Ο Όμιλος Fourlis θα εισφέρει το 100% των μετοχών της Wellness Market A.E., της εταιρείας που εκπροσωπεί το σήμα Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group και θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 15% στην DrP Group.

Οριστική συμφωνία με τους μετόχους της DrP Group υπέγραψε ο Όμιλος Fourlis σχετικά με τη στρατηγική συνεργασία για την περαιτέρω ανάπτυξη του brand Holland & Barrett στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, βάσει της συμφωνίας, ο Όμιλος Fourlis θα εισφέρει το 100% των μετοχών της Wellness Market A.E., της εταιρείας που εκπροσωπεί το σήμα Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group και θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 15% στην DrP Group. Το υπόλοιπο 85% θα εξακολουθήσει να κατέχεται από τους υφιστάμενους μετόχους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι στις 09 Σεπτεμβρίου 2026 υπέγραψε την οριστική Σύμβαση Κάλυψης (Subscription Agreement) με τους μετόχους της DrP Group IKE («DrP Group»), σχετικά με τη στρατηγική συνεργασία για την περαιτέρω ανάπτυξη του brand Holland & Barrett στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της συμφωνίας, ο Όμιλος Fourlis θα εισφέρει το 100% των μετοχών της Wellness Market A.E., της εταιρείας που εκπροσωπεί το σήμα Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group και θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 15% στην DrP Group. Το υπόλοιπο 85% θα εξακολουθήσει να κατέχεται από τους υφιστάμενους μετόχους.

Ο Όμιλος Fourlis θα εκπροσωπείται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της DrP Group, ενώ η συμμετοχή του θα συνοδεύεται από συνήθη δικαιώματα προστασίας μετόχου μειοψηφίας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την πλήρωση των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει την αισιοδοξία του Ομίλου Fourlis για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς Health & Wellness και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου για την ανάπτυξη του brand μέσω συνεργασιών που αξιοποιούν ευρύτερες πλατφόρμες διανομής. Παράλληλα, ο Όμιλος διατηρεί στρατηγική παρουσία στην κατηγορία μέσω μειοψηφικής συμμετοχής, υποστηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη της Holland & Barrett μέσα από το κανάλι του φαρμακείου.