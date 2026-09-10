ΠΑΣΟΚ: «Ο Α. Τσίπρας εμφανίστηκε χθες λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα»

Σχετικά δε με τη δήλωσή του για συνεργασίες, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πως ο πρώην πρωθυπουργός «αποδεικνύει ακόμα μια φορά πόσο ‘συνεπής' και ‘αξιόπιστος' είναι».

«Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε χθες λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση. Σαν μην έχει κριθεί πολλάκις με την ίδια ετυμηγορία, αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού και αποτυχημένου αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιό του σχετικά με τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Δήλωσε πως η ΕΛ.Α.Σ. ιδρύθηκε για να καλύψει το κενό που προέκυψε από την τριετία που πέρασε και τη δημιουργία ενός μονοπολικού συστήματος, μολονότι η αιτία της διατήρησης του καθεστώτος Μητσοτάκη, ήταν ο ίδιος με τη συντριβή του 2019», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά δε με τη δήλωσή του για συνεργασίες, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πως ο πρώην πρωθυπουργός «αποδεικνύει ακόμα μια φορά πόσο ‘συνεπής' και ‘αξιόπιστος' είναι». Ειδικότερα αναφέρει ότι πριν μήνες και πριν αρχίσει να ξεφουσκώνει, απέρριπτε κάθε συνεργασία ακόμα και μετεκλογικά, δήλωνε πως δεν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ όμορο χώρο και έκανε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη δημοκρατική παράταξη. Τώρα που καταλαβαίνει πως οι χορηγοί του δεν αρκούν, εμφανίζεται μετανιωμένος».

«Όμως», προσθέτει, «ο στενός του συνεργάτης, ο κ. Σιακαντάρης, αλλά και η σύμπτωση θέσεων με τη Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμα ζητήματα όπως η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το συνταξιοδοτικό, η ανοχή του στα funds και την εξωτερική πολιτική αλλά και η διαπλοκή του με τα μεγάλα συμφέροντα, έχουν αποκαλύψει τη στόχευση του».