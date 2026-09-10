Κωνσταντινίδης (ΕΛΑΣ): Νέο μοντέλο ανάπτυξης για τον τουρισμό - Κίνητρα για μία «Ελλάδα 365»

Στις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για τον τουρισμό αναφέρθηκε ο Τομεάρχης Τουρισμού, Γιώργος Κωνσταντινίδης, μιλώντας αποκλειστικά στο Insider.gr, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για τον τουρισμό αναφέρθηκε ο Τομεάρχης Τουρισμού, Γιώργος Κωνσταντινίδης, μιλώντας αποκλειστικά στο Insider.gr, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Κωνσταντινίδης υπογράμμισε πως ο ελληνικός τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς παραγωγικούς πυλώνες της Ελλάδας, επισημαίνοντας ωστόσο πως αυτή τη στιγμή «δεν έχουμε καθόλου εικόνα για το τι αξία αφήνει ο τουρισμός στον τόπο και στην ίδια τη χώρα», καθώς υπάρχουν μόνο μετρήσεις αφίξεων και «κεφαλιών».

Αναφερόμενος στις προτάσεις της ΕΛΑΣ για τον τουρισμό τόνισε πως κύρια θέση κατέχουν οι επενδύσεις στον κλάδο αλλά και η προσέλκυση ακόμα περισσότερων στη χώρα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σχεδόν το 30% των συνολικών επενδύσεων στην Ελλάδα αφορά στον τουριστικό τομέα. Παράλληλα, έκανε λίγο για ένα μοντέλο ταχύτερης αδειοδότησης των επενδύσεων (one-stop shop), το οποίο θα εξειδικευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, ο τομεάρχης Τουρισμού της ΕΛΑΣ στάθηκε και στο ζήτημα των υποδομών και της φέρουσας ικανότητας του κάθε προορισμού, κάτι το οποίο όπως τόνισε «είναι πάρα πολύ βασικό και δεν έχει συνυπολογιστεί μέχρι σήμερα». «Και είναι κάτι το οποίο δεν έχει συνυπολογιστεί ούτε στο χωροταξικό πλαίσιο, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο ανακοινώθηκε πριν από έναν μήνα περίπου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα ακόμα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντινίδης είναι και η μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και η ενίσχυση του κοινωνικού τουρισμού «για να μπορέσουν οι Έλληνες να νιώσουν ξανά πολίτες αυτής της χώρας και να μπορέσουν να ταξιδεύουν στον τόπο τους και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε προορισμούς που σήμερα είναι απαγορευτικοί γι' αυτούς».

Ταυτόχρονα, ο κ. Κωνσταντινίδης έθιξε και το ζήτημα της επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς όπως επισήμανε με τα σημερινά δεδομένα παρατηρείται ότι έχουν δημιουργηθεί ξανά μετά από αρκετά χρόνια κενά στα άκρα της τουριστικής περιόδου. «Και αυτή τη χρονιά η ένταση ήταν στους τρεις βασικούς μήνες, από περίπου τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, σε επίπεδο όγκου τουριστών», τόνισε, συμπληρώνοντας πως θα πρέπει «να δουλέψουμε πάνω στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να δώσουμε κίνητρα τόσο στους επιχειρηματίες όσο και στους ίδιους τους Έλληνες πολίτες, ώστε να μπορέσουν να ταξιδεύουν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

«Μακάρι αυτό να είναι μια "Ελλάδα 365", μια Ελλάδα για όλο τον χρόνο, γιατί έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί τόσο τη διεθνή αγορά όσο, κυρίως, τους Έλληνες. Και, προφανώς, να μπορέσουμε να συνδέσουμε την αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό, με τα τοπικά προϊόντα, και να μπορέσουμε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για το τι πραγματικά μπορεί να προσφέρει ο τόπος, τι μπορεί να υποδεχτεί και πώς μπορεί να πάει παρακάτω».

Σχετικά με τον υπερτουρισμό, ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ διαφώνησε με όσους το θεωρούν υπαρκτό πρόβλημα. «Η Ελλάδα δεν έχει υπερτουρισμό. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τουρισμού και ακόμα περισσότερους τουρίστες, αρκεί να έχουμε σωστές υποδομές».

«Πρέπει να ελέγξουμε, πρέπει να δούμε ποια είναι η φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού, κάτι το οποίο δεν έχει προβλεφθεί ακόμα και στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού που ανακοινώθηκε πριν από έναν μήνα. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε συνολικά ως χώρα, για να μπορέσουμε να έχουμε σωστές υποδομές και ο κάθε προορισμός να ξέρει, καταγράφοντας τα δεδομένα, τι κόσμο και πόσους τουρίστες μπορεί να φιλοξενήσει. Δουλειά, λοιπόν, πάνω σε αυτό, για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερο και ποιοτικότερο τουρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Κωνσταντινίδης δεν παρέλειψε να καταφερθεί εναντίον των χειρισμών της κυβέρνησης γύρω από τον τουρισμό, υπογραμμίζοντας πως δεν είδαμε καμία εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα στην ΔΕΘ, ενώ σημείωσε πως στον απολογισμό της επταετίας η κυβέρνηση δεν βρήκε ούτε μία γραμμή για να τοποθετηθεί για τα θέματα του τουρισμού, γιατί προφανώς δεν υπήρχε και έργο πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. «Ο ελληνικός τουρισμός είναι κάτι το οποίο για πολλούς λειτουργεί αυτόνομα και πηγαίνει στον αυτόματο. Δυστυχώς, αυτό φαίνεται και από την αντιμετώπιση και την πολιτική της ίδιας της κυβέρνησης», ανέφερε.

«Εμείς ερχόμαστε, λοιπόν, εδώ να δώσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό, με μεγαλύτερη διευκόλυνση των επενδύσεων και προσέλκυση επενδύσεων, με μείωση της γραφειοκρατίας, με ενίσχυση του Έλληνα στη δυνατότητα να ταξιδέψει στην ίδια του τη χώρα και να μπορέσουμε να δούμε την Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό στο επίπεδο το οποίο θέλουμε», κατέληξε ο κ. Κωνσταντινίδης.