Το ιστορικό γυμναστήριο «Ι. Φωκιανός» σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης

Πρώτη διαδικτυακή συνεδρίαση της νέας Διοίκησης του Εθνικού Γυμναστηρίου Αθηνών «Ι. Φωκιανός».

Σε ιδιαίτερα θετικό και δημιουργικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνεδρίαση της νέας Διοίκησης του Εθνικού Γυμναστηρίου Αθηνών «Ι. Φωκιανός», το οποίο εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, η οποία εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στη νέα Διοίκηση και υπογράμμισε τη βούληση του Υπουργείου, το ιστορικό Γυμναστήριο να περάσει σε μια νέα περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης, ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφερόμενη στη σημασία του Γυμναστηρίου και στις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον του, η Υπουργός, μεταξύ άλλων, δήλωσε:

«Το Γυμναστήριο «Ι. Φωκιανός» είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της αθλητικής ιστορίας της Αθήνας και σήμερα ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για το μέλλον του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την απερχόμενη Διοίκηση για τη δουλειά και την προσφορά της και να ευχηθώ καλή δύναμη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με το οποίο αρχίζουμε μια περίοδο συνεργασίας, με πολλή δουλειά, νέες ιδέες και έναν κοινό στόχο: να δώσουμε στο Γυμναστήριο “Ι. Φωκιανός” τη θέση που του αρμόζει στην αθλητική και εκπαιδευτική καθημερινότητα της πόλης.

Υπάρχει ήδη η χρηματοδότηση των 5,58 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και πάνω σε αυτή τη βάση θέλουμε να χτίσουμε την επόμενη ημέρα: με περισσότερες αθλητικές και εκπαιδευτικές δράσεις, μεγαλύτερη εξωστρέφεια, ουσιαστική σύνδεση με τα σχολεία και ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική Φυσική Αγωγή. Αυτό είναι το νέο ξεκίνημα που θέλουμε για το Γυμναστήριο: έναν χώρο ζωντανό, δημιουργικό και ανοιχτό, που θα προσφέρει στα παιδιά μας περισσότερες δυνατότητες για άθληση, συμμετοχή και νέες εμπειρίες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, η Σοφία Ζαχαράκη, στον διευρυμένο ρόλο που μπορεί να αποκτήσει ο "Ι. Φωκιανός" στην καθημερινότητα των πολιτών της Αθήνας. Τόνισε τη σημασία της λειτουργίας του ως ενός ανοιχτού και ζωντανού χώρου άθλησης και συνάντησης για τη γειτονιά και τους κατοίκους της πόλης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ιστορικότητα, η ιδιαίτερη φυσιογνωμία και η προνομιακή θέση του μπορούν να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και το τουριστικό ενδιαφέρον του χώρου.

Έμφαση δόθηκε επίσης στην εκπαιδευτική αποστολή του Γυμναστηρίου και στη συνέχιση αθλητικών διδακτικών επισκέψεων, για περαιτέρω ανάπτυξη των αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων για τις σχολικές μονάδες, με στόχο ο «Ι. Φωκιανός» να αποτελέσει ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για τη σχολική φυσική αγωγή, την άθληση και τη βιωματική αθλητική εμπειρία των μαθητών/-τριών.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε και η πορεία των ενεργειών που αφορούν στην αποκατάσταση, ανάπλαση και ανακαίνιση του Εθνικού Γυμναστηρίου Αθηνών "Ι. Φωκιανός" και πραγματοποιούνται μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021–2025 του Υπουργείου Παιδείας , Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Η νέα Πρόεδρος, Ερασμία Μαρία Γεωργιάδη, εξέφρασε την ισχυρή βούλησή της να συμβάλει ουσιαστικά στη νέα αυτή προσπάθεια, επισημαίνοντας τη διάθεση της νέας Διοίκησης να εργαστεί με συνέπεια, συνεργασία και εξωστρέφεια, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που ανοίγονται για το ιστορικό Γυμναστήριο.

Τα μέλη της νέας Διοίκησης τοποθετήθηκαν θετικά ως προς τις κατευθύνσεις που παρουσιάστηκαν και εξέφρασαν τη διάθεσή τους να συμβάλουν ενεργά, μέσα από τον θεσμικό τους ρόλο, στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αναπτυξιακής πορείας για τον "Ι. Φωκιανό".

Στην πρώτη διαδικτυακή συνεδρίαση συμμετείχαν τα τακτικά μέλη της της νέας Διοίκησης Ερασμία Μαρία Γεωργιάδη, Πρόεδρος, Γεώργιος Τσούνης, Ταμίας, και Γεώργιος Καχριμάνης, Γραμματέας – Διευθυντής, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Χαράλαμπος Σακαλίδης και Νεκταρία Κωνσταντίνου.

Παρόν ήταν και ο Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δημήτριος Κερερές. Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, έχοντας την εποπτεία του Γυμναστηρίου, θα ενισχύσει και θα διευρύνει τις δράσεις του, με τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών/-τριών και φοιτητών/-τριών και με στόχο την ουσιαστικότερη σύνδεση του σχολικού με τον πανεπιστημιακό αθλητισμό.

Η πρώτη συνεδρίαση έθεσε ουσιαστικά τις βάσεις για το επόμενο κεφάλαιο του «Ι. Φωκιανού»: Αναβάθμιση των υποδομών, σύγχρονη λειτουργία, άνοιγμα στη γειτονιά και την πόλη, ενίσχυση των σχολικών και φοιτητικών αθλητικών δράσεων και ανάδειξη της ιστορικής και αθλητικής ταυτότητας του χώρου, με στόχο ένα Εθνικό Γυμναστήριο σύγχρονο, ανοιχτό και ενεργό, αντάξιο της ιστορίας του και των νέων αναγκών της Αθήνας.